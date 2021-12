A beruházás második és harmadik ütemében a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem, valamint egy hűtőház építése és a berendezések beszerelése történik. A feldolgozóüzem megépült, a gépsorok is megérkeztek, amelyeket ezekben a napokban szerelnek be a végleges helyükre és várhatóan még november végén, december elején megtörténhet a próbaüzem is.