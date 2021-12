Ezt követően a politikus rátért a Megújuló vidék, megújuló agrárium program ismertetésére. Mint mondta, 2600 kertészet 31 milliárd forintnyi támogatást igényelt, a döntés pedig még ebben a hónapban várható. Szólt az agrár- és környezetgazdálkodási támogatások változásiról is. Az összes vállalás esetén 1075 euró jár hektáronként egy termelőnek. Megemlítette azt is, hogy a szőlőtermesztők történelmi hátrányban vannak idehaza, mivel olasz, spanyol társaikkal szemben nem rendelkeznek nagy pincészetekkel. Azt javasolta, hogy hozzanak létre Termelői Integrációs Szervezeteket, amelyek legalább 10 gazdát tömörítenek. Azok sokkal jobb pozícióból tárgyalhatnak majd a felvásárlókkal, mint most az egyéni gazdák. A rendezvényen dr. Németh Krisztina, a kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet tudományos főmunkatársa, Nyitrainé dr. Sárdy Diána a MATE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet igazgatója, és mások tartottak előadást az idei évjárat különböző kihívásairól. Ezt követően a térségbeli pincészetek mutatták be újboraikat, majd libacombos ebéddel zárult a szakmai nap.