Ha ezeket felismered, igazi retrószakértő vagy! 10 tárgy, amit ma már elfelejtettünk

Mostani fejtörőnkkel garantált az időutazás. Tényleg annyira emlékszel a régi kütyükre, amennyire gondolod? Retró kvízünkkel most letesztelheted.

Bátori Attila

Otthonosan mozogsz a tech világában? A retrót is szereted? Akkor ezt a retró kvízt garantáltan neked találták ki.

Retró kvíz retró tárgyakkal.
Retró kvíz: te felismered a retró tárgyakat? Forrás: shutterstock.com

Retró tárgyak kvíz: a nosztalgia garantált

Bármilyen hihetetlen, de a 90-es és a 2000-es évek már évtizedekkel ezelőtt volt. Az internet még gyerekcipőben járt, okostelefonok még sehol sem voltak, a közösségi médiáról pedig még senki nem is hallott. Az akkori divat, stílus és kütyük ma már igazi retróhangulatot idéznek. A világ azóta hatalmasat változott. A korszak ikonikus hírességei is jelentős átalakuláson mentek keresztül, de a techvilág is hatalmasat fejlődött azóta.

Jöhet egy kis időutazás a retró kvízünkkel?

A retró kvízünkkel garantált az időutazás. Porold le kicsit az emlékeid, gondolj vissza a CD-lejátszókra, idézd fel a betárcsázós internet hangját. 

Retró kvíz: induljon a játék

Ha készen állsz, akkor induljon a retró kvízjátékunk.

1.
Mi látható a képen?
2.
Mi látható a képen?
3.
Mi látható a képen?
4.
Mi látható a képen?
5.
Mi látható a képen?
6.
Mi látható a képen?
7.
Mi látható a képen?
8.
Mi látható a képen?
9.
Mi látható a képen?
10.
Mi látható a képen?

