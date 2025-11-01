1 órája
Ha ezen a feladványon elbuksz, biztos a tragédia
A közlekedés veszélyes, ezért érdemes figyelmesen haladni az úton. Ez különösen igaz, ha kerékpáros is tartózkodik a szakaszon, mivel a váratlan helyzetekben sokan elbizonytalanodnak. Próbáld ki magad új KRESZ-tesztünkkel.
Rutinos sofőrként biztos találkoztál hasonló szituációval, de hiába a tapasztalat, sokan hibásan döntenek éles helyzetben. Nem egy alkalommal pedig baleset is bekövetkezett a figyelmetlenségből. Te helyesen döntenél ebben a szituációban? KRESZ-tesztünkkel próbára teheted tudásod.
A feladvány egyszerűnek tűnik, mégis beletörhet a bicskád
Ebben a feladványban egy olyan útkereszteződést mutatunk be, amit ezúttal egy kerékpárút keresztez. A közlekedési szabályok kimondják, hogy amikor egy kerékpárút keresztezi a főutat, a KRESZ szabályai határozzák meg az elsőbbséget, amely a kereszteződés jelzéseitől függ. Általában a kerékpárútnak elsőbbsége van, ha az út vagy a kerékpárút jelzőtáblákkal van jelölve, vagy ha az úton lévő járművek kanyarodnak.
Mi a KRESZ-teszt megoldása?
Ebben a szituációban a B-jelű kerékpáros indulhat el először, őt a kis ívben jobbra kanyarodó kamion követheti, végül az A jelzésű, nagy ívben jobbra kanyarodó autó zárhatja a sort. Helyesen válaszoltál?
Tartsd frissen tudásod!
Ha KRESZ-vizsga előtt állsz, gyakorolj korábbi izgalmas feladványainkkal! A videó segítségével pedig feleleveníthetjük tudásunkat az útkereszteződésekben történő elsőbbségadási szabályokról is.
