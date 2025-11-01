Ha ezen a feladványon elbuksz, biztos a tragédia

november 1., szombat

A közlekedés veszélyes, ezért érdemes figyelmesen haladni az úton. Ez különösen igaz, ha kerékpáros is tartózkodik a szakaszon, mivel a váratlan helyzetekben sokan elbizonytalanodnak. Próbáld ki magad új KRESZ-tesztünkkel.

Kovács Nóra

Rutinos sofőrként biztos találkoztál hasonló szituációval, de hiába a tapasztalat, sokan hibásan döntenek éles helyzetben. Nem egy alkalommal pedig baleset is bekövetkezett a figyelmetlenségből. Te helyesen döntenél ebben a szituációban? KRESZ-tesztünkkel próbára teheted tudásod. 

kerékpárút zavarhatja meg a sofőröket KRESZ-tesztünkben,
Meg tudod oldani helyesen ezt a KRESZ-tesztet?
Forrás: KreszTeszt Facebook-csoport

A feladvány egyszerűnek tűnik, mégis beletörhet a bicskád

Ebben a feladványban egy olyan útkereszteződést mutatunk be, amit ezúttal egy kerékpárút keresztez. A közlekedési szabályok kimondják, hogy amikor egy kerékpárút keresztezi a főutat, a KRESZ szabályai határozzák meg az elsőbbséget, amely a kereszteződés jelzéseitől függ. Általában a kerékpárútnak elsőbbsége van, ha az út vagy a kerékpárút jelzőtáblákkal van jelölve, vagy ha az úton lévő járművek kanyarodnak. 

Mi a KRESZ-teszt megoldása?

Ebben a szituációban a B-jelű kerékpáros indulhat el először, őt a kis ívben jobbra kanyarodó kamion követheti, végül az A jelzésű, nagy ívben jobbra kanyarodó autó zárhatja a sort. Helyesen válaszoltál?

Tartsd frissen tudásod! 

Ha KRESZ-vizsga előtt állsz, gyakorolj korábbi izgalmas feladványainkkal! A videó segítségével pedig feleleveníthetjük tudásunkat az útkereszteződésekben történő elsőbbségadási szabályokról is. 

