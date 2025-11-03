1 órája
Mindenki mesternek hiszi magát, amíg el nem kezdni kitölteni ezt a filmes kvízt
Szereted a filmeket? És a kvízeket is? Akkor ezt a filmes kvízt neked találták ki.
Szerinted jól ismered a filmeket? Akkor van egy jó hírünk. Hoztunk egy filmes kvízt, tele friss kvízkérdéssel.
Szereted a jó filmeket?
Ha szereted azokat a pillanatokat, amikor egy-egy mondat örökre beég az emlékezetünkbe, mert megnevettet, meghat, vagy egyszerűen csak annyira igaz, hogy azóta is idézzük a hétköznapokban, akkor ez neked való játék lesz. Vannak sorok, amelyeket már akkor is tudunk folytatni, ha csak az első pár szót halljuk. Most nem ez lesz a feladat, de jól jön, ha álmodból felkeltve is tudod az összes híres filmes mondatot.
Mennyire ismered a filmeket? És a híres filmes idézeteket?
Derítsd ki, mennyire ismered a filmeket. Nem kell filmkritikusnak lenned, elég, ha szereted a mozit, és szívesen nosztalgiázol egy kicsit. Kapcsold be a képzeleted, idézd fel a jeleneteket, és derítsd ki, mennyire ismered a mozivászon legendás mondatait!
Filmes kvíz: induljon a játék
Ez a filmes kvíz gyerekjáték lesz neked, ha kívülről ismered a film klasszikusokat és a híres filmes mondatokat, filmes idézeteket.
A játék lényege:
- mutatunk egy híres film idézetet,
- neked pedig ki kell találni, melyik film klasszikusban hangzott el.
És akkor jöjjenek a film kvíz kérdések.
Hogy ment a nagy filmkvíz?
A nagy filmkvízen elért eredményeddel elégedett vagy? Vagy épp ellenkezőleg, ez egy nehéz film kvíz volt számodra? Ha igen, akkor lehet újra kéne nézned néhány klasszikust. Ha pedig szeretnéd tovább tesztelni tudásod, akkor van itt egy másik kvíz filmekről.
Más fejtörők is érdekelnek?
Amennyiben más fejtörők is érdekelnek, akkor van számodra egy optikai illúziónk, ami agykarbantartó kvíz is egyben. Ráadásul azt is elárulja, mennyire vagy intelligens.
