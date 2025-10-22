35 perce
Ha ezeket a zöldségeket most elveti, tavasszal már a saját termését eheti
Sokan azt hiszik, októberben már nincs mit csinálni a kertben, pedig ez az egyik legfontosabb időszak a jövő évi termés szempontjából. A zöldség ültetése ilyenkor igazi titkos fegyver: a tél alá vetett növények tavasszal az elsők között bújnak elő.
Az október nem a kert pihenőideje, hanem a felkészülésé. Aki most zöldség ültetése mellett dönt, az tavasszal már friss répát, ropogós salátát vagy zamatos spenótot szedhet. A hidegtűrő zöldségek magjai télen nyugalmi állapotba kerülnek, majd az olvadással természetes módon csíráznak, így a természet végzi el helyettünk a nehezét – derül ki az Édenkert cikkéből.
Zöldség ültetése ősszel
Nem minden növény szereti a fagyos időt, de néhány zöldség kifejezetten hálás, ha ősszel vetjük el.
- Sárgarépa és petrezselyem: Sekélyen vessük el, öntözni viszont ne öntözzük be, így elkerülhető a korai csírázás. Tavasszal gyorsan előbújnak.
- Spenót: A legmegbízhatóbb tél alá vethető zöldség. Októberi vetéssel már kora tavasszal szedhető.
- Fokhagyma: A dughagymákat még a fagyok előtt ültessük el, így erős növényeket kapunk.
- Hagyma: A télálló fajták, mint a Téli Arany, még október végéig földbe kerülhetnek.
- Borsó: A Rajnai törpe például jól bírja a hideget, és tavasszal gyorsabban fejlődik.
- Saláta: Az áttelelő fajták, például a Május királya, tavasszal már fogyaszthatók.
Így óvja meg a veteményt a téltől
A frissen vetett magokat takarja le egy vékony réteg mulccsal, például szalmával, levelekkel vagy fűnyesedékkel. Ez segít megőrizni a talaj nedvességét és védi a magokat a fagytól.
Öntözésre nincs szükség: az őszi esők bőven elegendő nedvességet biztosítanak. Ha enyhe tél jön, előfordulhat, hogy néhány hajtás már most megindul, de tavasszal újra megerősödnek.
Extra tipp – fűszerek és dísznövények
Októberben még bátran ültethetünk metélőhagymát, snidlinget, sőt, a díszkáposzta is remek választás: nemcsak a hideget bírja jól, de az őszi kertet is feldobja színeivel.
Ne hagyja, hogy a kert téli álomba szenderüljön! Az őszi zöldség ültetés a legjobb befektetés a tavaszra – mire mások még csak tervezgetik a veteményt, aki előkészül már a saját friss terméséből főzhet.
