Őszi munka

35 perce

Ha ezeket a zöldségeket most elveti, tavasszal már a saját termését eheti

Címkék#vetemény#természet#növény#tavasz

Sokan azt hiszik, októberben már nincs mit csinálni a kertben, pedig ez az egyik legfontosabb időszak a jövő évi termés szempontjából. A zöldség ültetése ilyenkor igazi titkos fegyver: a tél alá vetett növények tavasszal az elsők között bújnak elő.

Orosz Fanni Flóra

Az október nem a kert pihenőideje, hanem a felkészülésé. Aki most zöldség ültetése mellett dönt, az tavasszal már friss répát, ropogós salátát vagy zamatos spenótot szedhet. A hidegtűrő zöldségek magjai télen nyugalmi állapotba kerülnek, majd az olvadással természetes módon csíráznak, így a természet végzi el helyettünk a nehezét – derül ki az Édenkert cikkéből.

zöldség ültetése októberben
A zöldség ültetése októberben kiváló befektetés
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Zöldség ültetése ősszel

Nem minden növény szereti a fagyos időt, de néhány zöldség kifejezetten hálás, ha ősszel vetjük el.

  • Sárgarépa és petrezselyem: Sekélyen vessük el, öntözni viszont ne öntözzük be, így elkerülhető a korai csírázás. Tavasszal gyorsan előbújnak.
  • Spenót: A legmegbízhatóbb tél alá vethető zöldség. Októberi vetéssel már kora tavasszal szedhető.
  • Fokhagyma: A dughagymákat még a fagyok előtt ültessük el, így erős növényeket kapunk.
  • Hagyma: A télálló fajták, mint a Téli Arany, még október végéig földbe kerülhetnek.
  • Borsó: A Rajnai törpe például jól bírja a hideget, és tavasszal gyorsabban fejlődik.
  • Saláta: Az áttelelő fajták, például a Május királya, tavasszal már fogyaszthatók.

Így óvja meg a veteményt a téltől

A frissen vetett magokat takarja le egy vékony réteg mulccsal, például szalmával, levelekkel vagy fűnyesedékkel. Ez segít megőrizni a talaj nedvességét és védi a magokat a fagytól.

Öntözésre nincs szükség: az őszi esők bőven elegendő nedvességet biztosítanak. Ha enyhe tél jön, előfordulhat, hogy néhány hajtás már most megindul, de tavasszal újra megerősödnek.

Extra tipp – fűszerek és dísznövények

Októberben még bátran ültethetünk metélőhagymát, snidlinget, sőt, a díszkáposzta is remek választás: nemcsak a hideget bírja jól, de az őszi kertet is feldobja színeivel.

Ne hagyja, hogy a kert téli álomba szenderüljön! Az őszi zöldség ültetés a legjobb befektetés a tavaszra – mire mások még csak tervezgetik a veteményt, aki előkészül már a saját friss terméséből főzhet.

