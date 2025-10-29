54 perce
Ne dobjon ki több ezer forintot mosószerre, ezzel az egyszerű trükkel ingyen moshat!
Ne költsön feleslegesen drágábbnál drágább mosószerekre. Tudunk egy olyan megoldást, amivel vadgesztenye segítségével ingyen elő lehet állítani a ruhatisztítót. Ez egyben környezetbarát és költséghatékony módszer is.
Házi mosószer a lehető legolcsóbban, azaz nulla forintból is elkészíthető! A vadgesztenye tele van olyan anyagokkal, melyek tökéletesen tudják helyettesíteni a drága mosószereket. Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer segítségével megmutatjuk az egyszerű receptet, amivel könnyen és gyorsan elkészítheti a vadgesztenye-mosószert.
Így készül a vadgesztenye-mosószer
A vadgesztenye mosószernek is tökéletes, mert:
- hazai,
- ingyenes,
- természetes tisztító- és habzóanyagot tartalmaz.
Emellett oldja a zsírt és a szennyeződéseket, és antibakteriális hatása is van. A ruhákhoz, bőrhöz és a környezethez is kíméletes.
A recept
- Először is gyűjteni kell egy adag vadgesztenyét a természetből.
- Felaprítunk belőle 6–8 szemet (nem kell porrá zúzni, elég negyedelni).
- A gesztenyedarabokat 1 liter vízben körülbelül 10 percig főzzük. Lehet látni ezután, ahogy a víz tejszerűvé, habossá válik.
- Hagyjuk kihűlni, majd szűrjük le a folyadékot egy üvegbe. A mosószer-adagolóba egy adagot (körülbelül 1–1,5 deciliter) kell önteni.
A mosószert még illatosítani is lehet levendula- vagy citromos illóolajjal, amiből egy pár csepp is elég. Ha fehér ruhákat mosunk magas, 60 fok feletti hőfokon, érdemes a gesztenye barna héját eltávolítani, hogy véletlenül se fogja meg az anyagot. Alacsonyabb hőfoknál ez nem szükséges – tanácsolta az influenszer.