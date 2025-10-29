Ne dobjon ki több ezer forintot mosószerre, ezzel az egyszerű trükkel ingyen moshat!

Házi mosószer a lehető legolcsóbban, azaz nulla forintból is elkészíthető! A vadgesztenye tele van olyan anyagokkal, melyek tökéletesen tudják helyettesíteni a drága mosószereket. Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer segítségével megmutatjuk az egyszerű receptet, amivel könnyen és gyorsan elkészítheti a vadgesztenye-mosószert.

A mosószerek ára általában magas, így praktikus lehet egy olyan módszer, amivel vadgesztenye segítségével ingyen elő lehet állítani a tisztítószert

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így készül a vadgesztenye-mosószer

A vadgesztenye mosószernek is tökéletes, mert:

hazai,

ingyenes,

természetes tisztító- és habzóanyagot tartalmaz.

Emellett oldja a zsírt és a szennyeződéseket, és antibakteriális hatása is van. A ruhákhoz, bőrhöz és a környezethez is kíméletes.

A recept

Először is gyűjteni kell egy adag vadgesztenyét a természetből. Felaprítunk belőle 6–8 szemet (nem kell porrá zúzni, elég negyedelni). A gesztenyedarabokat 1 liter vízben körülbelül 10 percig főzzük. Lehet látni ezután, ahogy a víz tejszerűvé, habossá válik. Hagyjuk kihűlni, majd szűrjük le a folyadékot egy üvegbe. A mosószer-adagolóba egy adagot (körülbelül 1–1,5 deciliter) kell önteni.

A mosószert még illatosítani is lehet levendula- vagy citromos illóolajjal, amiből egy pár csepp is elég. Ha fehér ruhákat mosunk magas, 60 fok feletti hőfokon, érdemes a gesztenye barna héját eltávolítani, hogy véletlenül se fogja meg az anyagot. Alacsonyabb hőfoknál ez nem szükséges – tanácsolta az influenszer.