Engedje be a bőséget az otthonába, ezek a szobanövények pénzt hoznak a házhoz

A feng shui egy ősi kínai térrendezési elv, amely szerint a minket körülvevő tárgyak, színek és elrendezések hatással vannak az életünkre, beleértve az anyagi jólétünket is. A feng shui nem csupán esztétikai irányelv, hanem egy olyan rendszer, amely a környezetünkkel való harmonikus kapcsolatot segít megteremteni. Egy-egy jól elhelyezett növénnyel nemcsak szebb lesz az otthonunk, de akár az anyagi helyzetünk is javulhat, ha hiszünk benne és teszünk is érte. Az edenkert.hu összegyűjtött néhányat pénzt hozó szobanövényekből.

A pénzt hozó szobanövényektől a közérzetünk is javulhat

Íme a pénzt hozó szobanövények

1. Pénzfa (Crassula ovata) – A bőség szimbóluma

Ismert még jade növényként is. Húsos, kerekded levelei a pénzérmékre emlékeztetnek, ezért a gazdagság és bőség egyik legismertebb feng shui szimbóluma.

Hová tegyük?

A lakás délkeleti részére (a feng shui szerint ez a gazdagság területe), vagy a bejárat közelébe, hogy „beengedje” a jólét energiáit. Fontos, hogy egészséges, jól gondozott legyen, mert az elhanyagolt növény a pénzügyek stagnálását hozhatja.

2. Zámia pálma (Zamioculcas zamiifolia) – A szerencse modern jelképe

Gyakran nevezik szerencsepálmának vagy ZZ plant-nak. Igen ellenálló, igénytelen növény, így ideális azok számára, akik elfoglaltak, mégis szeretnék bevonzani a jólétet.

Miért szerencsés?

Fényes, sötétzöld levelei az egészséget és növekedést jelképezik. Erősíti a stabilitást és a pénzügyi biztonságot.

Tipp: Tartsuk tisztán a leveleit, így még hatékonyabban áramlik rajta keresztül a chi (életerő energia).

3. Szerencsebambusz (Dracaena sanderiana) – Számmisztikával erősítve

Nem valódi bambusz, de a feng shuiban mégis nagy jelentősége van. A szárak száma különféle életterületekre hat:

3 szál: boldogság

5 szál: gazdagság

7 szál: egészség

8 szál: bőség

21 szál: általános szerencse minden életterületen

Hogyan helyezzük el?

Tegyünk 3, 5 vagy 8 szálat egy üvegvázába, vízzel feltöltve, és kössünk rá piros vagy vörös szalagot, ez aktiválja a chi energiát. Nem kedveli a szárazságot és a közvetlen napsütést.

4. Aranypálma (Dypsis lutescens) – Tiszta energia és anyagi fellendülés

Más néven areca pálma. Nagyobb méretű, dekoratív növény, amely kiválóan tisztítja a levegőt, ezáltal friss energiával tölti meg az otthont.