Teszteld, mennyire ismered a magyar mesék és filmek ikonikus pillanatait!

Gyerekként sokan néztünk olyan filmeket, meséket, amelyek örökre beleégtek a memóriánkba. Legyen az Süsü, a szerethető egyfejű sárkány, a legendás Gombóc Artúr, Mézga Aladár kalandjai, vagy a klasszikus magyar filmek ikonikus egysorosai – ezek mind olyan momentumok, amik ma is mosolyt csalnak az arcunkra. Neked melyik nosztalgikus magyar film a kedvenced?

Te mennyire emlékszel még ezekre a nosztalgikus magyar filmekre?

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Miért szeretjük még ma is a nosztalgikus magyar filmeket?

Olykor egyetlen mondat is elég, hogy visszarepüljünk a múltba: a tévé elé, egy paplan alá, egy közös esti mese mellé. Most itt az alkalom, hogy felidézd a legemlékezetesebb pillanatokat, és kiderítsd, mennyire vagy otthon a magyar mesék és filmek világában!

A kvízben találkozhatsz:

klasszikus sorozatokkal és rajzfilmekkel,

ikonikus filmjelenetekkel,

legendás egysorosokkal, amiket szinte mindenki fejből tud.

Ne aggódj, nem kell filmrendezőnek lenned, hogy jól szerepelj – elég, ha jó a memóriád és szeretnél egy kis nosztalgiázást.

Készen állsz? Kattints a kvízre, és nézd meg, mennyi emléket idézel fel a kedvenc magyar meséidből és filmjeidből!