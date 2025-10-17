42 perce
Teszteld, mennyire ismered a magyar mesék és filmek ikonikus pillanatait!
Felismered, melyik magyar meséből vagy filmből származnak a legendás idézetek? Tedd próbára magad ezzel a nosztalgikus magyar filmes kvízzel!
Gyerekként sokan néztünk olyan filmeket, meséket, amelyek örökre beleégtek a memóriánkba. Legyen az Süsü, a szerethető egyfejű sárkány, a legendás Gombóc Artúr, Mézga Aladár kalandjai, vagy a klasszikus magyar filmek ikonikus egysorosai – ezek mind olyan momentumok, amik ma is mosolyt csalnak az arcunkra. Neked melyik nosztalgikus magyar film a kedvenced?
Miért szeretjük még ma is a nosztalgikus magyar filmeket?
Olykor egyetlen mondat is elég, hogy visszarepüljünk a múltba: a tévé elé, egy paplan alá, egy közös esti mese mellé. Most itt az alkalom, hogy felidézd a legemlékezetesebb pillanatokat, és kiderítsd, mennyire vagy otthon a magyar mesék és filmek világában!
A kvízben találkozhatsz:
- klasszikus sorozatokkal és rajzfilmekkel,
- ikonikus filmjelenetekkel,
- legendás egysorosokkal, amiket szinte mindenki fejből tud.
Ne aggódj, nem kell filmrendezőnek lenned, hogy jól szerepelj – elég, ha jó a memóriád és szeretnél egy kis nosztalgiázást.
Készen állsz? Kattints a kvízre, és nézd meg, mennyi emléket idézel fel a kedvenc magyar meséidből és filmjeidből!
