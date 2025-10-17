október 17., péntek

Nosztalgia a képernyőről

42 perce

Teszteld, mennyire ismered a magyar mesék és filmek ikonikus pillanatait!

Címkék#tudáspróba#nosztalgia#magyar filmek#kvíz

Felismered, melyik magyar meséből vagy filmből származnak a legendás idézetek? Tedd próbára magad ezzel a nosztalgikus magyar filmes kvízzel!

Nagy Mária Lilla

Gyerekként sokan néztünk olyan filmeket, meséket, amelyek örökre beleégtek a memóriánkba. Legyen az Süsü, a szerethető egyfejű sárkány, a legendás Gombóc Artúr, Mézga Aladár kalandjai, vagy a klasszikus magyar filmek ikonikus egysorosai – ezek mind olyan momentumok, amik ma is mosolyt csalnak az arcunkra. Neked melyik nosztalgikus magyar film a kedvenced?

A nosztalgikus magyar filmek kvízhez illusztráció
Te mennyire emlékszel még ezekre a nosztalgikus magyar filmekre?
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Miért szeretjük még ma is a nosztalgikus magyar filmeket?

Olykor egyetlen mondat is elég, hogy visszarepüljünk a múltba: a tévé elé, egy paplan alá, egy közös esti mese mellé. Most itt az alkalom, hogy felidézd a legemlékezetesebb pillanatokat, és kiderítsd, mennyire vagy otthon a magyar mesék és filmek világában!

A kvízben találkozhatsz:

  • klasszikus sorozatokkal és rajzfilmekkel,
  • ikonikus filmjelenetekkel,
  • legendás egysorosokkal, amiket szinte mindenki fejből tud.

Ne aggódj, nem kell filmrendezőnek lenned, hogy jól szerepelj – elég, ha jó a memóriád és szeretnél egy kis nosztalgiázást.

Készen állsz? Kattints a kvízre, és nézd meg, mennyi emléket idézel fel a kedvenc magyar meséidből és filmjeidből!

1.
Melyik filmben hangzik el a legendás mondat: „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk”?
2.
„Mit csináljak, ha egyszer ilyen gyönyörű vagyok?” – ki mondta ezt?
3.
Melyik filmben hangzik el a mondat: „Jó reggelt, Vietnam!... Ja nem, ez csak a M7-es.”
4.
A „Macskafogó” mesében melyik városban próbálják elkapni Grabowskit?
5.
Mi volt Liza beceneve a Liza a rókatündér című filmben?
6.
Melyik filmben mondja a főszereplő: „Nekem a Balaton a Riviéra”?

Ha pedig tetszett, tedd próbára magad további kvízeinkkel is!

