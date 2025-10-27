Így marad színes és gyönyörű a mikulásvirág tavaszig – a profik tanácsai

Bár a karácsony nehezen elképzelhető mikulásvirág nélkül, ez a növény nem csak a téli ünnepekkor érdemli meg a rivaldafényt. Legyen akár ősz vagy tél, élénk piros, krémszínű, rózsaszínű vagy barackszínű, csillag alakú felleveleivel könnyedén színt visz otthonunkba. A helyes gondozással kapcsolatban a Stars for Europe szakértői adtak tanácsokat.

Fotó: Mettekrull.com / Illusztráció

Milyen az ideális mikulásvirág?

Nem minden mikulásvirág egyforma, épp ezért fontos, hogy már a vásárláskor is ügyeljünk a frissességre.

A jó minőségű mikulásvirág:

sűrű

egészséges lombozatú

színes fellevelű

középen apró virágbimbókkal rendelkezik

nincsenek hervadt- vagy elhullott levelei

Nem érdemes onnan válogatnunk, ahol a növény huzatnak van kitéve, például ajtók közelében vagy a szabad ég alatt. Sajnos ilyenkor a hideg, szeles időjárás már árthatott a növénynek, akár látszanak rajta a káros hatások, akár nem.

Ügyeljünk a szállítás módjára

A mikulásvirág eredetileg Mexikóban őshonos, ahol egész évben virágzik a meleg trópusi éghajlat miatt. Nálunk ugyan télen borul virágba, de a hidegre kifejezetten érzékeny, ha 12 fok alatti a hőmérséklet, akkor sérülhet. Ezért fontos, hogy szállítás előtt mindenképp jól csomagoljuk be, hogy óvjuk a hidegtől. Ha a hazaút nem hosszú, és a növény nincs kitéve a rossz időjárás- vagy egy fűtetlen autó viszontagságainak, rendben átvészeli a kalandot.

A mikulásvirág ideális helye

Mint a Stars for Europe szakértői írják, mikulásvirág szereti a fényt és a meleget, a legjobban pedig 15-22 fok között érzi magát. Kiváló helye lehet az ablakpárkányon, sőt, télen még a déli fekvésű ablakok sem jelentenek neki problémát. Fontos, hogy ahogyan csak tudjuk védjük meg a huzattól így, ha szellőztetünk mindig tegyük át olyan helyre, ahol nincs kitéve a hirtelen hőmérséklet-változásnak.

Bár szereti a meleget, a jóból is megárt a sok, így ügyeljünk rá, hogy ne tegyük túl közel radiátorhoz vagy kandallóhoz! Túlzott hő hatására a növény kiszáradhat, levelei pedig idő előtt elhervadhatnak. Abban az esetben, ha a nappali túl meleg, jobb helye lehet a növénynek a hálószobában, a fürdőszobában vagy a konyhában.