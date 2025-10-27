október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tippek

1 órája

Így marad színes és gyönyörű a mikulásvirág tavaszig – a profik tanácsai

Címkék#mikulásvirág#növénygondozás#növény

Nemcsak télén gyönyörködhetünk ebben a növényben. A mikulásvirág minden évszakban ékes dísze lehet a háztartásnak, ha megfogadjuk a következő tanácsokat.

Brockmeyer Sophie Isabella

Bár a karácsony nehezen elképzelhető mikulásvirág nélkül, ez a növény nem csak a téli ünnepekkor érdemli meg a rivaldafényt. Legyen akár ősz vagy tél, élénk piros, krémszínű, rózsaszínű vagy barackszínű, csillag alakú felleveleivel könnyedén színt visz otthonunkba. A helyes gondozással kapcsolatban a Stars for Europe szakértői adtak tanácsokat.

virágzik a mikulásvirág
Ha helyesen gondozzuk, nemcsak karácsonykor borul virágba a mikulásvirág
Fotó: Mettekrull.com / Illusztráció

Milyen az ideális mikulásvirág?

Nem minden mikulásvirág egyforma, épp ezért fontos, hogy már a vásárláskor is ügyeljünk a frissességre. 

A jó minőségű mikulásvirág:

  • sűrű 
  • egészséges lombozatú
  • színes fellevelű 
  • középen apró virágbimbókkal rendelkezik 
  • nincsenek hervadt- vagy elhullott levelei 

Nem érdemes onnan válogatnunk, ahol a növény huzatnak van kitéve, például ajtók közelében vagy a szabad ég alatt. Sajnos ilyenkor a hideg, szeles időjárás már árthatott a növénynek, akár látszanak rajta a káros hatások, akár nem.

Ügyeljünk a szállítás módjára

A mikulásvirág eredetileg Mexikóban őshonos, ahol egész évben virágzik a meleg trópusi éghajlat miatt. Nálunk ugyan télen borul virágba, de a hidegre kifejezetten érzékeny, ha 12 fok alatti a hőmérséklet, akkor sérülhet. Ezért fontos, hogy szállítás előtt mindenképp jól csomagoljuk be, hogy óvjuk a hidegtől. Ha a hazaút nem hosszú, és a növény nincs kitéve a rossz időjárás- vagy egy fűtetlen autó viszontagságainak, rendben átvészeli a kalandot.

A mikulásvirág ideális helye

Mint a Stars for Europe szakértői írják, mikulásvirág szereti a fényt és a meleget, a legjobban pedig 15-22 fok között érzi magát. Kiváló helye lehet az ablakpárkányon, sőt, télen még a déli fekvésű ablakok sem jelentenek neki problémát. Fontos, hogy ahogyan csak tudjuk védjük meg a huzattól így, ha szellőztetünk mindig tegyük át olyan helyre, ahol nincs kitéve a hirtelen hőmérséklet-változásnak. 

Bár szereti a meleget, a jóból is megárt a sok, így ügyeljünk rá, hogy ne tegyük túl közel radiátorhoz vagy kandallóhoz! Túlzott hő hatására a növény kiszáradhat, levelei pedig idő előtt elhervadhatnak. Abban az esetben, ha a nappali túl meleg, jobb helye lehet a növénynek a hálószobában, a fürdőszobában vagy a konyhában. 

Más gyümölcsök kárt tehetnek a virágban

Bár elsőre aligha gondolnánk, bizonyos gyümölcsök, például az alma, a banán és a paradicsom is kárt tehetnek a mikulásvirágban. Ennek oka az általuk kibocsájtott etilén, egy olyan érésgáz, ami gyorsabb hervadást idéz elő a fellevelekben.

Hogyan öntözzük a mikulásvirágot?

A leggyakrabban elkövetett hiba a mikulásvirágnál a növény túlöntözése. Az öntözés akkor szükséges, ha a talaj 2-3 centiméternyire száraznak érződik vagy a cserepet, ha kissé megemeljük könnyűnek érezzük. Az öntözésnek több helyes módja is van ennél a virágnál: felülről öntöve vagy közvetlenül a csepegtetőtálcára öntve, hogy a talaj alulról fel tudja szívni a vizet. Fontos, hogy mindkét esetben használjunk szobahőmérsékletű vizet és öntözés után 15 perccel távolítsuk el a felesleges vizet a cserépből. 

Ha a mikulásvirág nagyon száraz, vagy egy mini mikulásvirág büszke tulajdonosai vagyunk, a legideálisabb öntözési megoldás a merítéses módszer. Merítsük bele az egész cserepet rövid időre a vízbe, hogy a talaj egyenletesen tudja felszívni a vizet, ha ez megtörtént, engedjük alaposan lecsöpögni a vizet a növényről, mielőtt visszatesszük a cserépbe.

Alkalmazkodni kell az évszakok sajátosságaihoz

Miután kivirágzik, a mikulásvirág általában elveszíti színes felleveleit, és áprilisig egy úgynevezett nyugalmi állapotba kerül. Amíg ez a helyzet csak kevés vizet és tápanyagot igényel, és hálás érte, ha 15-18 fok közötti hőmérsékleten töltheti a pihenő idejét. Mikor beköszönt a tavasz, érdemes visszametszeni a növényt és átültetni friss komposztba. Ezután egyre gyakoribbak lehetnek az öntözések és a heti rendszerességű trágyázásra is érdemes odafigyelni. 

Amint a hőmérő higanyszála eléri a két számjegyű értékeket éjszaka, kedvenc növényünk átköltözhet az erkélyre vagy teraszra, attól függően hol találunk neki részben árnyékos helyet. 

Ilyenkor is rendszeresen, de mértékkel érdemes öntözni!

Ahhoz, hogy a mikulásvirágot újra színes fellevelek ékesítsék, szeptembertől kezdve hat-nyolc héten keresztül tartsuk a növényt sötét helyen, napi 12-14 órán át. Lelkiismeretes munka eredményeképp, megkezdődik a jellegzetes piros, fehér, rózsaszín vagy más színű fellevelek képzése. Fontos, hogy ilyenkor a sötét szó szerint értendő, hiszen még a legkisebb fény is, mint például a televízió villódzása vagy a lámpa halvány fénye is képes késleltetni a virágzást.

Pénztárcabarát vágott virág

A mikulásvirág korántsem csak a cserepeket ékesíti gyönyörű és könnyen gondozható lényével, hanem vágott virágként is tökéletesen megállja a helyét! Ez a verziója pénztárcabarát, nem hervad el másnapra és nem különben lehengerlő, mint cseréplakó társa. Vágott virág formájában akár két hétig is megőrzi szépségét, ha rögtön a vágás után a végeket néhány másodpercre forró, (körülbelül 60 fokos) majd pedig hideg vízbe merítjük, hogy megállítsuk a szárakból kifolyó tejes nedvet. Ezenfelül a friss víz is sokat számít a vázában, így erre is érdemes odafigyelnünk.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu