2 órája
Így marad színes és gyönyörű a mikulásvirág tavaszig – a profik tanácsai
Nemcsak télén gyönyörködhetünk ebben a növényben. A mikulásvirág minden évszakban ékes dísze lehet a háztartásnak, ha megfogadjuk a következő tanácsokat.
Bár a karácsony nehezen elképzelhető mikulásvirág nélkül, ez a növény nem csak a téli ünnepekkor érdemli meg a rivaldafényt. Legyen akár ősz vagy tél, élénk piros, krémszínű, rózsaszínű vagy barackszínű, csillag alakú felleveleivel könnyedén színt visz otthonunkba. A helyes gondozással kapcsolatban a Stars for Europe szakértői adtak tanácsokat.
Milyen az ideális mikulásvirág?
Nem minden mikulásvirág egyforma, épp ezért fontos, hogy már a vásárláskor is ügyeljünk a frissességre.
A jó minőségű mikulásvirág:
- sűrű
- egészséges lombozatú
- színes fellevelű
- középen apró virágbimbókkal rendelkezik
- nincsenek hervadt- vagy elhullott levelei
Nem érdemes onnan válogatnunk, ahol a növény huzatnak van kitéve, például ajtók közelében vagy a szabad ég alatt. Sajnos ilyenkor a hideg, szeles időjárás már árthatott a növénynek, akár látszanak rajta a káros hatások, akár nem.
Ügyeljünk a szállítás módjára
A mikulásvirág eredetileg Mexikóban őshonos, ahol egész évben virágzik a meleg trópusi éghajlat miatt. Nálunk ugyan télen borul virágba, de a hidegre kifejezetten érzékeny, ha 12 fok alatti a hőmérséklet, akkor sérülhet. Ezért fontos, hogy szállítás előtt mindenképp jól csomagoljuk be, hogy óvjuk a hidegtől. Ha a hazaút nem hosszú, és a növény nincs kitéve a rossz időjárás- vagy egy fűtetlen autó viszontagságainak, rendben átvészeli a kalandot.
A mikulásvirág ideális helye
Mint a Stars for Europe szakértői írják, mikulásvirág szereti a fényt és a meleget, a legjobban pedig 15-22 fok között érzi magát. Kiváló helye lehet az ablakpárkányon, sőt, télen még a déli fekvésű ablakok sem jelentenek neki problémát. Fontos, hogy ahogyan csak tudjuk védjük meg a huzattól így, ha szellőztetünk mindig tegyük át olyan helyre, ahol nincs kitéve a hirtelen hőmérséklet-változásnak.
Bár szereti a meleget, a jóból is megárt a sok, így ügyeljünk rá, hogy ne tegyük túl közel radiátorhoz vagy kandallóhoz! Túlzott hő hatására a növény kiszáradhat, levelei pedig idő előtt elhervadhatnak. Abban az esetben, ha a nappali túl meleg, jobb helye lehet a növénynek a hálószobában, a fürdőszobában vagy a konyhában.
Más gyümölcsök kárt tehetnek a virágban
Bár elsőre aligha gondolnánk, bizonyos gyümölcsök, például az alma, a banán és a paradicsom is kárt tehetnek a mikulásvirágban. Ennek oka az általuk kibocsájtott etilén, egy olyan érésgáz, ami gyorsabb hervadást idéz elő a fellevelekben.
Hogyan öntözzük a mikulásvirágot?
A leggyakrabban elkövetett hiba a mikulásvirágnál a növény túlöntözése. Az öntözés akkor szükséges, ha a talaj 2-3 centiméternyire száraznak érződik vagy a cserepet, ha kissé megemeljük könnyűnek érezzük. Az öntözésnek több helyes módja is van ennél a virágnál: felülről öntöve vagy közvetlenül a csepegtetőtálcára öntve, hogy a talaj alulról fel tudja szívni a vizet. Fontos, hogy mindkét esetben használjunk szobahőmérsékletű vizet és öntözés után 15 perccel távolítsuk el a felesleges vizet a cserépből.
Ha a mikulásvirág nagyon száraz, vagy egy mini mikulásvirág büszke tulajdonosai vagyunk, a legideálisabb öntözési megoldás a merítéses módszer. Merítsük bele az egész cserepet rövid időre a vízbe, hogy a talaj egyenletesen tudja felszívni a vizet, ha ez megtörtént, engedjük alaposan lecsöpögni a vizet a növényről, mielőtt visszatesszük a cserépbe.
Alkalmazkodni kell az évszakok sajátosságaihoz
Miután kivirágzik, a mikulásvirág általában elveszíti színes felleveleit, és áprilisig egy úgynevezett nyugalmi állapotba kerül. Amíg ez a helyzet csak kevés vizet és tápanyagot igényel, és hálás érte, ha 15-18 fok közötti hőmérsékleten töltheti a pihenő idejét. Mikor beköszönt a tavasz, érdemes visszametszeni a növényt és átültetni friss komposztba. Ezután egyre gyakoribbak lehetnek az öntözések és a heti rendszerességű trágyázásra is érdemes odafigyelni.
Amint a hőmérő higanyszála eléri a két számjegyű értékeket éjszaka, kedvenc növényünk átköltözhet az erkélyre vagy teraszra, attól függően hol találunk neki részben árnyékos helyet.
Ilyenkor is rendszeresen, de mértékkel érdemes öntözni!
Ahhoz, hogy a mikulásvirágot újra színes fellevelek ékesítsék, szeptembertől kezdve hat-nyolc héten keresztül tartsuk a növényt sötét helyen, napi 12-14 órán át. Lelkiismeretes munka eredményeképp, megkezdődik a jellegzetes piros, fehér, rózsaszín vagy más színű fellevelek képzése. Fontos, hogy ilyenkor a sötét szó szerint értendő, hiszen még a legkisebb fény is, mint például a televízió villódzása vagy a lámpa halvány fénye is képes késleltetni a virágzást.
Pénztárcabarát vágott virág
A mikulásvirág korántsem csak a cserepeket ékesíti gyönyörű és könnyen gondozható lényével, hanem vágott virágként is tökéletesen megállja a helyét! Ez a verziója pénztárcabarát, nem hervad el másnapra és nem különben lehengerlő, mint cseréplakó társa. Vágott virág formájában akár két hétig is megőrzi szépségét, ha rögtön a vágás után a végeket néhány másodpercre forró, (körülbelül 60 fokos) majd pedig hideg vízbe merítjük, hogy megállítsuk a szárakból kifolyó tejes nedvet. Ezenfelül a friss víz is sokat számít a vázában, így erre is érdemes odafigyelnünk.
