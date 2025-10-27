1 órája
Tudatos döntések a tányérodon – ezekkel az ételekkel csökkenthető a mellrák kockázata
Minden nyolcadik nő ebben a betegségben szenved, épp ezért rengeteg álhírt lehet olvasni róla az interneten. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének segítségével kigyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a mellrák megelőzésével kapcsolatban, különös tekinettel az étkezés fontosságára.
Minden év októbere a mellrák elleni kampány hónapja. Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja, melynek alkalmából világszerte nők milliói hívják fel a figyelmet a betegségre. Kecskeméten kedden tartották a mellrákkal küzdők közös sétájára, ahol hasznos információkat is megtudhattak a résztvevők a betegségről. A mellrák elleni kampány hónapjának alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) segítségével összefoglaltuk, hogy milyen táplálkozási elvek mentén kialakított étrenddel lehet küzdeni a betegség kialakulása ellen.
Hamis információk terjednek a mellrákról
Az MDOSZ tájékoztatása szerint a mellrák minden nyolcadik nőt érint Magyarországon. Épp ezért nagyon sok influenszer és lifecoach ad tanácsokat a betegséggel kapcsolatban, melyek valójában csak szakértelem nélkül kitalált megoldások. A valódi megoldás a táplálkozási szélsőségek kerülése. A testünket nem büntetni kell, mint inkább egyensúlyba hozni. A legfontosabb két szó: a változatosság és a mértékletesség. Fontos megjegyezni azt is, hogy nem kell minden falatnál tökéletesnek lenni, elég, ha az adott napon belül megtaláljuk a helyes arányokat, és a testünket partnerként kezeljük, nem ellenségként.
Ezekkel az ételekkel csak óvatosan
Vannak olyan ételek, amelyekkel nem baj, ha kicsit óvatosabban bánunk. Ezek túlzott fogyasztása ugyanis valóban növelheti az emlőrák kockázatát. Nem arról van szó, hogy ezeket teljesen ki kell iktatni az étrendből, inkább arról, hogy fogyasztásuknál tényleg nagyon fontos a mérték. A cél nem a tiltás, hanem a tudatosság!
Ilyen az alkohol, amivel vigyázni kell, hiszen már kis mennyiségben is növelheti az emlőrák kockázatát. A vörös húst mértékkel szabad csak enni, ugyanis heti 350 gramm fölött már nem javasolt fogyasztása. A füstölt, pácolt, vagy túlsütött (szenes) húsok sem egészségesek, mert bennük káros vegyületek keletkezhetnek. Túl sok finomított szénhidrát és cukor, fokozhatja a gyulladást, és a telített zsírok és zsíros tejtermékek sem ajánlottak, hiszen hosszú távon nem kedveznek a hormonális egyensúlynak!
Mellrák megelőzés a megfelelő étkezés segítségével
Az MDOSZ szerint, a következő ételek a kutatások szerint védő hatásúak, és hozzájárulnak a testi-lelki harmóniához is:
- Zöldségek, gyümölcsök, rostok – napi 40–50 gramm rost támogatja az emésztést és a sejtek megújulását.
- Halak és növényi olajok, amelyek omega-3 zsírsavat tartalmaznak – gyulladáscsökkentő hatása van, és jót tesz a szívnek.
- Alacsony zsírtartalmú tejtermékek – természetes kalciumforrásként a csontokat is védik.
- Keresztes virágú zöldségek (brokkoli, káposzta, karfiol) – természetes rákellenes vegyületeket tartalmaznak.
- Mediterrán étrend, ami a friss zöldség, olívaolaj és teljes kiőrlésű gabonák kombinációján alapul, és hosszú távon is fenntartható.
- Szója - mértékkel fogyasztva támogathatja a hormonális egyensúlyt.
Okostányérral könnyebb
Az egészséges étkezéshez a nincs is jobb útmutató a hazai táplálkozási ajánlásnál, az Okostányérnál, ami remek kiindulópont a megbízható, tudományosan alátámasztott táplálkozási elvekhez és adagokhoz. A legjobb megoldás azonban egy személyre szabott étrend. Ennek kialakításában dietetikus segít, hiszen az étrendet befolyásolja az aktuális egészségi állapot, a terápia típusa, az esetleges mellékhatások, az egyéni ízlés és az életmód. Különösen hormonterápia idején fontos a tudatos életmód, ami segíthet a csontritkulás és a szív-érrendszeri problémák megelőzésében is – tájékoztatott az MDOSZ.
Miért ilyen sok a mellrákos beteg Magyarországon?
A keddi kecskeméti mellrákosokért tartott sétán dr. Boda Éva, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Onkológiai központjának főorvosa, belgyógyászat és klinikai onkológia szakorvosa kifejtette, hogy ebben az országban miért ennyire eltejedt a mellrák.
Elmondta, hogy Magyarországon azért gyakoribb a mellrák előfordulása, mert:
- többen dohányoznak és fogyasztanak alkoholt,
- kritikusan kevés mennyiségben fogyasztanak gyümölcsöt és zöldséget,
- több embernél fordul elő túlsúly, elhízás,
- gyakori a mozgásszegény életmód,
- országunkban magas a légszennyezés,
- nem annyira elterjedt a HPV-oltás.
