Tudatos döntések a tányérodon – ezekkel az ételekkel csökkenthető a mellrák kockázata

Minden év októbere a mellrák elleni kampány hónapja. Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja, melynek alkalmából világszerte nők milliói hívják fel a figyelmet a betegségre. Kecskeméten kedden tartották a mellrákkal küzdők közös sétájára, ahol hasznos információkat is megtudhattak a résztvevők a betegségről. A mellrák elleni kampány hónapjának alkalmából a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) segítségével összefoglaltuk, hogy milyen táplálkozási elvek mentén kialakított étrenddel lehet küzdeni a betegség kialakulása ellen.

A mellrák megelőzésének egyik kulcsa az egészséges étkezés

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Hamis információk terjednek a mellrákról

Az MDOSZ tájékoztatása szerint a mellrák minden nyolcadik nőt érint Magyarországon. Épp ezért nagyon sok influenszer és lifecoach ad tanácsokat a betegséggel kapcsolatban, melyek valójában csak szakértelem nélkül kitalált megoldások. A valódi megoldás a táplálkozási szélsőségek kerülése. A testünket nem büntetni kell, mint inkább egyensúlyba hozni. A legfontosabb két szó: a változatosság és a mértékletesség. Fontos megjegyezni azt is, hogy nem kell minden falatnál tökéletesnek lenni, elég, ha az adott napon belül megtaláljuk a helyes arányokat, és a testünket partnerként kezeljük, nem ellenségként.

Ezekkel az ételekkel csak óvatosan

Vannak olyan ételek, amelyekkel nem baj, ha kicsit óvatosabban bánunk. Ezek túlzott fogyasztása ugyanis valóban növelheti az emlőrák kockázatát. Nem arról van szó, hogy ezeket teljesen ki kell iktatni az étrendből, inkább arról, hogy fogyasztásuknál tényleg nagyon fontos a mérték. A cél nem a tiltás, hanem a tudatosság!

Ilyen az alkohol, amivel vigyázni kell, hiszen már kis mennyiségben is növelheti az emlőrák kockázatát. A vörös húst mértékkel szabad csak enni, ugyanis heti 350 gramm fölött már nem javasolt fogyasztása. A füstölt, pácolt, vagy túlsütött (szenes) húsok sem egészségesek, mert bennük káros vegyületek keletkezhetnek. Túl sok finomított szénhidrát és cukor, fokozhatja a gyulladást, és a telített zsírok és zsíros tejtermékek sem ajánlottak, hiszen hosszú távon nem kedveznek a hormonális egyensúlynak!