Három mennyei őszi leves, ami garantáltan felmelegíti a testet és a lelket
Amikor megérkeznek a hűvös napok, nincs is jobb egy gőzölgő tál finomságnál, ami átmelegít és feltölt energiával. Ezek a leves receptek nemcsak ízletesek, hanem segítenek átvészelni az őszi megfázásos időszakot is.
Az ősz a legjobb időszak arra, hogy újra felfedezzük a levesek varázsát. Egy jó leves nem csupán étel, hanem hangulat is: otthonosság, melegség és gondoskodás egyetlen tányérban. A válogatásunkban három olyan különleges leves receptet mutatunk be, amelyek nemcsak a gyomrot, hanem a lelket is megmelengetik.
Sajtkrémleves ropogós darált hússal
A krémes, selymes állagú sajtkrémleves igazi klasszikus az őszi leves receptek között. A ropogós darált hússal és friss petrezselyemmel megbolondítva nemcsak különleges ízélményt nyújt, hanem laktató is.
Hozzávalók:
- 1 csokor újhagyma,
- 2 db sárgarépa,
- 3 evőkanál olaj,
- 30 dkg darált hús,
- só és bors ízlés szerint,
- 2 db húsleveskocka,
- 10 dkg reszelt sajt,
- 1 csokor friss petrezselyem.
Elkészítés:
Az újhagymát megtisztítjuk, felkarikázzuk, a répát meghámozzuk és felkockázzuk. Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat felforrósítunk, majd üvegesre pirítunk rajta egy kevés újhagymát. Hozzáadjuk a darált húst, fehéredésig pirítjuk, sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük.
A visszamaradt zsiradékhoz adjuk a maradék olajat, és megpirítjuk rajta az újhagymát és a répát. Felöntjük másfél liter vízzel, beletesszük a leveskockákat, majd 10 percig főzzük. Ezt követően beleforgatjuk a reszelt sajtot, és további 5 percig főzzük, amíg a sajt teljesen elolvad. A kész levest a ropogós darált hússal és apróra vágott petrezselyemmel megszórva tálaljuk.
Tejszínes-fehérboros gombakrémleves
Ez a különleges, illatos leves recept a gombák földes aromáját és a fehérbor eleganciáját ötvözi. A tejszín selymessé teszi, miközben a gombák karakteres íze igazi őszi hangulatot teremt.
Hozzávalók:
- 10 dkg szárított erdei gomba,
- 5 dkg vaj,
- 1 csokor újhagyma,
- 50 dkg csiperkegomba,
- 0,5 dl száraz fehérbor,
- só és bors ízlés szerint,
- 1,2 dl cukrozatlan habtejszín.
Elkészítés:
A szárított gombát langyos vízbe áztatjuk, majd leszűrjük. A vajat felforrósítjuk, és megfonnyasztjuk rajta a felkarikázott újhagymát. Ezután hozzáadjuk a felszeletelt csiperkegombát és az előkészített erdei gombát, majd néhány percig pirítjuk. Felöntjük a fehérborral, rövid ideig forraljuk, majd hozzáadunk 8 deciliter vizet. Sózzuk, borsozzuk, lefedve, közepes lángon fél órán át főzzük. A megpuhult gombás levest botmixerrel pürésítjük, majd belekeverjük a tejszínt, és ha szükséges, utánaízesítjük. Tálaláskor kevés tejszínnel meglocsolva, frissen őrölt borssal megszórva kínáljuk.
Klasszikus francia hagymaleves recept
Kevés leves recept tudja olyan elegánsan ötvözni a hagyományt és a gasztronómiai élményt, mint a francia hagymaleves. A karamellizált hagyma édeskés íze, a bor és a sajt harmóniája igazi őszi kedvenc.
Hozzávalók:
- 5 fej vöröshagyma,
- 2 evőkanál vaj,
- 1 evőkanál olaj,
- 1,5 dl száraz fehérbor,
- 1 evőkanál liszt,
- 1 liter húsleves-alaplé,
- só és bors ízlés szerint,
- 1 db babérlevél,
- 1 ág kakukkfű,
- 6 szelet bagett,
- 10 dkg reszelt kemény sajt.
Elkészítés:
A hagymát megtisztítjuk, vékonyan felkarikázzuk, majd a vaj és az olaj keverékén lassú tűzön, körülbelül 30 perc alatt aranybarnára karamellizáljuk. Felöntjük a fehérborral, néhány percig forraljuk, majd megszórjuk liszttel és alaposan elkeverjük. Hozzáadjuk az alaplevet, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a kakukkfüvet és a babérlevelet, majd kis lángon 20 percig főzzük. Közben a bagettszeleteket megpirítjuk, a sajtot lereszeljük. A levest hőálló tálkákba szedjük, mindegyikre 1–2 szelet pirítóst helyezünk, a tetejére sajtot szórunk, majd forró sütőben addig sütjük, amíg a sajt aranybarnára olvad.
