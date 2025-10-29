Három mennyei őszi leves, ami garantáltan felmelegíti a testet és a lelket

Az ősz a legjobb időszak arra, hogy újra felfedezzük a levesek varázsát. Egy jó leves nem csupán étel, hanem hangulat is: otthonosság, melegség és gondoskodás egyetlen tányérban. A válogatásunkban három olyan különleges leves receptet mutatunk be, amelyek nemcsak a gyomrot, hanem a lelket is megmelengetik.

Ezek az őszi levesek nemcsak ízletesek, hanem segítenek átvészelni az őszi megfázásos időszakot is

Sajtkrémleves ropogós darált hússal

A krémes, selymes állagú sajtkrémleves igazi klasszikus az őszi leves receptek között. A ropogós darált hússal és friss petrezselyemmel megbolondítva nemcsak különleges ízélményt nyújt, hanem laktató is.

Hozzávalók:

1 csokor újhagyma,

2 db sárgarépa,

3 evőkanál olaj,

30 dkg darált hús,

só és bors ízlés szerint,

2 db húsleveskocka,

10 dkg reszelt sajt,

1 csokor friss petrezselyem.

Elkészítés:

Az újhagymát megtisztítjuk, felkarikázzuk, a répát meghámozzuk és felkockázzuk. Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat felforrósítunk, majd üvegesre pirítunk rajta egy kevés újhagymát. Hozzáadjuk a darált húst, fehéredésig pirítjuk, sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük.

A visszamaradt zsiradékhoz adjuk a maradék olajat, és megpirítjuk rajta az újhagymát és a répát. Felöntjük másfél liter vízzel, beletesszük a leveskockákat, majd 10 percig főzzük. Ezt követően beleforgatjuk a reszelt sajtot, és további 5 percig főzzük, amíg a sajt teljesen elolvad. A kész levest a ropogós darált hússal és apróra vágott petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

Tejszínes-fehérboros gombakrémleves

Ez a különleges, illatos leves recept a gombák földes aromáját és a fehérbor eleganciáját ötvözi. A tejszín selymessé teszi, miközben a gombák karakteres íze igazi őszi hangulatot teremt.

Hozzávalók:

10 dkg szárított erdei gomba,

5 dkg vaj,

1 csokor újhagyma,

50 dkg csiperkegomba,

0,5 dl száraz fehérbor,

só és bors ízlés szerint,

1,2 dl cukrozatlan habtejszín.

Elkészítés:

A szárított gombát langyos vízbe áztatjuk, majd leszűrjük. A vajat felforrósítjuk, és megfonnyasztjuk rajta a felkarikázott újhagymát. Ezután hozzáadjuk a felszeletelt csiperkegombát és az előkészített erdei gombát, majd néhány percig pirítjuk. Felöntjük a fehérborral, rövid ideig forraljuk, majd hozzáadunk 8 deciliter vizet. Sózzuk, borsozzuk, lefedve, közepes lángon fél órán át főzzük. A megpuhult gombás levest botmixerrel pürésítjük, majd belekeverjük a tejszínt, és ha szükséges, utánaízesítjük. Tálaláskor kevés tejszínnel meglocsolva, frissen őrölt borssal megszórva kínáljuk.