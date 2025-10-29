Három mennyei őszi leves, ami garantáltan felmelegíti a testet és a lelket

október 29., szerda

Amikor megérkeznek a hűvös napok, nincs is jobb egy gőzölgő tál finomságnál, ami átmelegít és feltölt energiával. Ezek a leves receptek nemcsak ízletesek, hanem segítenek átvészelni az őszi megfázásos időszakot is.

Orosz Fanni Flóra

Az ősz a legjobb időszak arra, hogy újra felfedezzük a levesek varázsát. Egy jó leves nem csupán étel, hanem hangulat is: otthonosság, melegség és gondoskodás egyetlen tányérban. A válogatásunkban három olyan különleges leves receptet mutatunk be, amelyek nemcsak a gyomrot, hanem a lelket is megmelengetik.

3 ínycsiklandó őszi leves recept
Ezek az őszi levesek nemcsak ízletesek, hanem segítenek átvészelni az őszi megfázásos időszakot is
Forrás: Mindmegette.hu / Illusztráció

Sajtkrémleves ropogós darált hússal

A krémes, selymes állagú sajtkrémleves igazi klasszikus az őszi leves receptek között. A ropogós darált hússal és friss petrezselyemmel megbolondítva nemcsak különleges ízélményt nyújt, hanem laktató is.

Hozzávalók:

  • 1 csokor újhagyma,
  • 2 db sárgarépa, 
  • 3 evőkanál olaj, 
  • 30 dkg darált hús, 
  • só és bors ízlés szerint, 
  • 2 db húsleveskocka, 
  • 10 dkg reszelt sajt, 
  • 1 csokor friss petrezselyem.

Elkészítés:

Az újhagymát megtisztítjuk, felkarikázzuk, a répát meghámozzuk és felkockázzuk. Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat felforrósítunk, majd üvegesre pirítunk rajta egy kevés újhagymát. Hozzáadjuk a darált húst, fehéredésig pirítjuk, sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük. 

A visszamaradt zsiradékhoz adjuk a maradék olajat, és megpirítjuk rajta az újhagymát és a répát. Felöntjük másfél liter vízzel, beletesszük a leveskockákat, majd 10 percig főzzük. Ezt követően beleforgatjuk a reszelt sajtot, és további 5 percig főzzük, amíg a sajt teljesen elolvad. A kész levest a ropogós darált hússal és apróra vágott petrezselyemmel megszórva tálaljuk.

Tejszínes-fehérboros gombakrémleves

Ez a különleges, illatos leves recept a gombák földes aromáját és a fehérbor eleganciáját ötvözi. A tejszín selymessé teszi, miközben a gombák karakteres íze igazi őszi hangulatot teremt.

Hozzávalók:

  • 10 dkg szárított erdei gomba, 
  • 5 dkg vaj, 
  • 1 csokor újhagyma, 
  • 50 dkg csiperkegomba, 
  • 0,5 dl száraz fehérbor, 
  • só és bors ízlés szerint, 
  • 1,2 dl cukrozatlan habtejszín.

Elkészítés:

A szárított gombát langyos vízbe áztatjuk, majd leszűrjük. A vajat felforrósítjuk, és megfonnyasztjuk rajta a felkarikázott újhagymát. Ezután hozzáadjuk a felszeletelt csiperkegombát és az előkészített erdei gombát, majd néhány percig pirítjuk. Felöntjük a fehérborral, rövid ideig forraljuk, majd hozzáadunk 8 deciliter vizet. Sózzuk, borsozzuk, lefedve, közepes lángon fél órán át főzzük. A megpuhult gombás levest botmixerrel pürésítjük, majd belekeverjük a tejszínt, és ha szükséges, utánaízesítjük. Tálaláskor kevés tejszínnel meglocsolva, frissen őrölt borssal megszórva kínáljuk.

Klasszikus francia hagymaleves recept

Kevés leves recept tudja olyan elegánsan ötvözni a hagyományt és a gasztronómiai élményt, mint a francia hagymaleves. A karamellizált hagyma édeskés íze, a bor és a sajt harmóniája igazi őszi kedvenc.

Hozzávalók:

  • 5 fej vöröshagyma, 
  • 2 evőkanál vaj, 
  • 1 evőkanál olaj, 
  • 1,5 dl száraz fehérbor, 
  • 1 evőkanál liszt, 
  • 1 liter húsleves-alaplé, 
  • só és bors ízlés szerint, 
  • 1 db babérlevél, 
  • 1 ág kakukkfű, 
  • 6 szelet bagett, 
  • 10 dkg reszelt kemény sajt.

Elkészítés:

A hagymát megtisztítjuk, vékonyan felkarikázzuk, majd a vaj és az olaj keverékén lassú tűzön, körülbelül 30 perc alatt aranybarnára karamellizáljuk. Felöntjük a fehérborral, néhány percig forraljuk, majd megszórjuk liszttel és alaposan elkeverjük. Hozzáadjuk az alaplevet, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a kakukkfüvet és a babérlevelet, majd kis lángon 20 percig főzzük. Közben a bagettszeleteket megpirítjuk, a sajtot lereszeljük. A levest hőálló tálkákba szedjük, mindegyikre 1–2 szelet pirítóst helyezünk, a tetejére sajtot szórunk, majd forró sütőben addig sütjük, amíg a sajt aranybarnára olvad.

Hasonló receptekkel és őszi süteményekkel is vár a Mindmegette gyűjteménye.

