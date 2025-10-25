Ebben a kereszteződésben még a gyakorlott sofőrök is hibázhatnak

Sok sofőr már hosszú évek óta vezet, mégis meglepően kevesen ismerik igazán a közlekedési szabályokat. Sokak számára pedig ijesztő lehet, amikor megkülönböztető jelzést használó jármű érkezik az úton, jelen esetben egy rendőrautó. Az alábbi KRESZ-tesztben egy ilyen helyzetet mutatunk be. Lássuk, te hogyan döntenél?

KRESZ-teszt: gondold át alaposan a feladványt

Forrás: erdekesmagazin.hu

Mi a helyes sorrend?

Egy rendőrautó érkezik a kereszteződésbe, amely megkülönböztető jelzést használ. Ott találkozik egy személyautóval és egy motorossal. Vajon milyen sorrendben haladhatnak át a járművek ezen a kereszteződésen? Nézd meg figyelmesen a fenti ábrát, gondold át alaposan a szituációt, és próbáld megállapítani a helyes áthaladási sorrendet!

Nos, sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.

