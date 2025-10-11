október 11., szombat

42 perce

A legprofibb sorőrök is rosszul válaszolhatnak erre az egyszerű kérdésre

Címkék#kresz-teszt#kereszteződés#közlekedés

Ismét próbára tesszük olvasóink közlekedési szabályokról szerzett tudását. Te tudod, hogy az adott szituációban mi a helyes döntés? Próbáld ki magad legújabb KRESZ-tesztünkkel!

Kovács Nóra

A KRESZ-tesztek segítségével minden héten új közlekedési szituációt elemzünk. Ezúttal egy lámpával nem rendelkező kereszteződésről hoztunk feladványt, mely általában a közlekedők mumusát jelenti. Éles helyzetben ez mindig nehezebb, de tesztünk által tapasztalatot szerezhetsz, hogy majd magabiztosan vehesd be az előtted álló kanyart.

KRESZ-teszt: mi az áthaladási sorrend,
KRESZ-teszt: kinek van elsőbbsége? 
Forrás: Szuperjogsi.hu

 

KRESZ-tesztünkben nagy segítséget nyújtanak a közlekedési táblák. Feladványunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik jármű után veheti be a kanyart a kék furgon.

Tudod KRESZ-tesztünkre a helyes megoldást?

A válaszokért kattints!

Ha tetszett a feladvány, tedd próbára magad korábbi KRESZ-tesztjeinkkel, de az sem árt, ha folyamatosan frissíted tudásod!

 

