A legprofibb sorőrök is rosszul válaszolhatnak erre az egyszerű kérdésre
Ismét próbára tesszük olvasóink közlekedési szabályokról szerzett tudását. Te tudod, hogy az adott szituációban mi a helyes döntés? Próbáld ki magad legújabb KRESZ-tesztünkkel!
A KRESZ-tesztek segítségével minden héten új közlekedési szituációt elemzünk. Ezúttal egy lámpával nem rendelkező kereszteződésről hoztunk feladványt, mely általában a közlekedők mumusát jelenti. Éles helyzetben ez mindig nehezebb, de tesztünk által tapasztalatot szerezhetsz, hogy majd magabiztosan vehesd be az előtted álló kanyart.
KRESZ-tesztünkben nagy segítséget nyújtanak a közlekedési táblák. Feladványunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik jármű után veheti be a kanyart a kék furgon.
Tudod KRESZ-tesztünkre a helyes megoldást?
