A legprofibb sorőrök is rosszul válaszolhatnak erre az egyszerű kérdésre

A KRESZ-tesztek segítségével minden héten új közlekedési szituációt elemzünk. Ezúttal egy lámpával nem rendelkező kereszteződésről hoztunk feladványt, mely általában a közlekedők mumusát jelenti. Éles helyzetben ez mindig nehezebb, de tesztünk által tapasztalatot szerezhetsz, hogy majd magabiztosan vehesd be az előtted álló kanyart.

KRESZ-teszt: kinek van elsőbbsége?

Forrás: Szuperjogsi.hu

KRESZ-tesztünkben nagy segítséget nyújtanak a közlekedési táblák. Feladványunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik jármű után veheti be a kanyart a kék furgon.

Tudod KRESZ-tesztünkre a helyes megoldást?

Ha tetszett a feladvány, tedd próbára magad korábbi KRESZ-tesztjeinkkel, de az sem árt, ha folyamatosan frissíted tudásod!