október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

2 órája

Még a legtapasztaltabb sofőröknek is gondot okozhat ez a szituáció, te közéjük tartozol?

Címkék#KRESZ#kresz-teszt#közlekedés#villamos

Szereted próbára tenni magad? Akkor ez a feladvány neked szól! Most te is letesztelheted tudásodat a legújabb KRESZ-tesztünkben.

Baon.hu

A KRESZ-tesztek kitöltése szórakoztató és nagyon hasznos módja annak, hogy megtudd, mennyire vagy képben a közlekedési szabályokkal. Ezek a feladatok nemcsak gondolkodásra ösztönöznek, hanem segítenek abban is, hogy magabiztosabban és persze biztonságosabban is közlekedj az utakon. Az alábbi feladványban éppen egy ilyen elgondolkodtató fogalmi szituációt mutatunk be.

újabb KRESZ-teszt a legrutinosabb sofőöknek
KRESZ-tesztünkből most kiderül, te hogyan döntenél
Forrás: erdekesmagazin.hu

Itt nincs tábla, nincs lámpa, csakis a rutinodban bízhatsz. Vajon milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen? Nézd meg figyelmesen a fenti ábrát, gondold át alaposan a szituációt, és próbáld megállapítani a helyes áthaladási sorrendet!

Nos, sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA most megtudhatod.

Frissítsd fel tudásod KRESZ-tesztekkel!

Ha ez a feladvány felkeltette az érdeklődésed, akkor próbáld ki további KRESZ-tesztjeinket is! Minden egyes kérdés egy kicsit más gondolkodást igényel, így játékosan fejlesztheted a tudásodat. Ha nem sikerült a feladványt megoldani, akkor se csüggedj, az alábbi videóból minden fontos dolgot elsajátíthatsz, amit a villamosról tudni kell.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu