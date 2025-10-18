Még a legtapasztaltabb sofőröknek is gondot okozhat ez a szituáció, te közéjük tartozol?

A KRESZ-tesztek kitöltése szórakoztató és nagyon hasznos módja annak, hogy megtudd, mennyire vagy képben a közlekedési szabályokkal. Ezek a feladatok nemcsak gondolkodásra ösztönöznek, hanem segítenek abban is, hogy magabiztosabban és persze biztonságosabban is közlekedj az utakon. Az alábbi feladványban éppen egy ilyen elgondolkodtató fogalmi szituációt mutatunk be.

KRESZ-tesztünkből most kiderül, te hogyan döntenél

Forrás: erdekesmagazin.hu

Itt nincs tábla, nincs lámpa, csakis a rutinodban bízhatsz. Vajon milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen? Nézd meg figyelmesen a fenti ábrát, gondold át alaposan a szituációt, és próbáld megállapítani a helyes áthaladási sorrendet!

Nos, sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA most megtudhatod.

Frissítsd fel tudásod KRESZ-tesztekkel!

Ha ez a feladvány felkeltette az érdeklődésed, akkor próbáld ki további KRESZ-tesztjeinket is! Minden egyes kérdés egy kicsit más gondolkodást igényel, így játékosan fejlesztheted a tudásodat. Ha nem sikerült a feladványt megoldani, akkor se csüggedj, az alábbi videóból minden fontos dolgot elsajátíthatsz, amit a villamosról tudni kell.