Ügyes marketing vagy valódi hatékonyság? Elmerültünk a koreai kozmetikumok világában
Hazánkban is egyre népszerűbbek a Koreából származó arc- és bőrápolási termékeke. Egy szakember világított rá arra, hogy a koreai kozmetikumok miért verhetetlenek hatékonyság szempontjából világszerte.
Miért olyan egyedülállók a koreai kozmetikumok, és mit tehetünk a bőrünkért a hűvös, szeles időben? Ezekre a kérdésekre adott választ nekünk Tóth Réka, a Natur-all Kft. szépségtanácsadója.
A koreai kozmetikumok titka
A koreai arcápolás titka
- a megelőzésen,
- a rétegezett ápoláson
- és a tudatos bőrápoláson alapul.
Például már gyermekkortól kezdve odafigyelnek a fényvédelemre és a bőr természetes védőrétegének (barrier) védelemére.
A koreai termékek nagyon innovatívak, a legújabb bőrbarát formulákkal és természetes összetevőkkel dolgoznak, amelyek nemcsak szebbé, hanem egészségesebbé is teszik a bőrt. Természetesen az újdonságok mellett fontos számukra a tradíció is, nem egy márka eleveníti fel a Csoszon dinasztia (a koreai történelem leghosszabb ideig fennálló, 1392 és 1910 között uralkodó dinasztiája volt) szépségápolási receptúráit.
A nyugati arcápolással ellentétben itt a hangsúly a hidratáláson, a barrier erősítésén és a hosszú távú eredményeken van, nem a pillanatnyi megoldásokon. Ezért tartják a K-beauty-t a világ egyik leghatékonyabb és leggyengédebb bőrápolási megközelítésének.
Vannak hasonlóan jó minőségű arckrémek, mint a koreai márkák?
Az európai és dermokozmetikai márkák is az élvonalban állnak a bőrápolásban. Viszont náluk egészen más a megközelítés. Gyakran használnak erősebb aktív hatóanyagokat (például Retinol, AHA-BHA savak, Niacinamid) ezek viszont magasabb, a bőrt jobban terhelő koncentrációban vannak jelen, ellentétben egy gyengédebb koreai termékkel – nyilatkozta Tóth Réka.
Természetesen itt is megtalálhatóak a klasszikus bőr barriert erősítő és hidratáló összetevők, mint a Ceramid, Glycerin és a Hyaluronsav. Mindemellett gyakran kerülnek termálvizek, helyi gyógynövények is a formulában. Ezek a kozmetikumok általában gyógyszertárakban érhetők el és magasabb árfekvésben vannak, mint egy hasonló összetételű koreai változat.
Mindenképp az a legfontosabb, hogy a bőrtípusodhoz és igényeidhez legjobban illeszkedő termékeket válaszd, legyen az koreai vagy európai gyártó.
Védekezés a hideg ellen
A szépségtanácsadó szerint, hideg időben és fűtési szezonban a bőrünk könnyen kiszárad és érzékennyé válik, ezért ilyenkor érdemes tápláló, védő hatású krémeket használni. Olyan összetevőket keress, mint
- a ceramidok,
- hialuronsav
- és glicerin,
ezek az összetevők segítenek megőrizni a bőröd nedvességtartalmát és erősítik a bőr barriert. A növényi olajok (például jojoba, shea vaj, avokádó) védőréteget képeznek a hideg ellen, míg a panthenol és a Centella Asiatica nyugtatják a bőrt.
Fényvédelem ősszel és télen is!
A fényvédelemről sem szabad megfeledkezni! Az UV-A sugarak egész évben jelen vannak – még télen, felhős időben is (az ablakon is képesek behatolni) –, és mélyebbre hatolnak a bőrben, mint az UV-B sugarak. Bár nem okoznak leégést, hozzájárulnak a bőr öregedéséhez, a pigmentfoltok kialakulásához és a kollagén lebomlásához.
Télen a hó ráadásul vissza is veri ezeket a sugarakat, így a bőrt ilyenkor is éri UV-terhelés. Akár az irodában, iskolában ülsz vagy kint sétálsz a szabadban, fényvédőt az év 365 napján érdemes használni, ez a legjobb anti-aging lépés, amit a bőrödért tehetsz. Fűtési szezonban szoktuk javasolni a benti párásító vagy arcpermet használatát is. Sokszor a száraz levegő fokozhatja a száraz, érzékeny bőr tüneteit – magyarázta Tóth Réka szépségtancsadó.
