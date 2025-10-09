október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bőrápolás

2 órája

Ügyes marketing vagy valódi hatékonyság? Elmerültünk a koreai kozmetikumok világában

Címkék#Tóth Réka#Korea#bőrápolás#kozmetikumok#bőr

Hazánkban is egyre népszerűbbek a Koreából származó arc- és bőrápolási termékeke. Egy szakember világított rá arra, hogy a koreai kozmetikumok miért verhetetlenek hatékonyság szempontjából világszerte.

Brockmeyer Sophie Isabella

Miért olyan egyedülállók a koreai kozmetikumok, és mit tehetünk a bőrünkért a hűvös, szeles időben? Ezekre a kérdésekre adott választ nekünk Tóth Réka, a Natur-all Kft. szépségtanácsadója.

Koreai kozmetikumok titka
Szakember világított rá arra, hogy a koreai kozmetikumok miért verhetetlenek hatékonyság szempontjából világszerte
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A koreai kozmetikumok titka

A koreai arcápolás titka 

  • a megelőzésen, 
  • a rétegezett ápoláson 
  • és a tudatos bőrápoláson alapul. 

Például már gyermekkortól kezdve odafigyelnek a fényvédelemre és a bőr természetes védőrétegének (barrier) védelemére.

A koreai termékek nagyon innovatívak, a legújabb bőrbarát formulákkal és természetes összetevőkkel dolgoznak, amelyek nemcsak szebbé, hanem egészségesebbé is teszik a bőrt. Természetesen az újdonságok mellett fontos számukra a tradíció is, nem egy márka eleveníti fel a Csoszon dinasztia (a koreai történelem leghosszabb ideig fennálló, 1392 és 1910 között uralkodó dinasztiája volt) szépségápolási receptúráit.

A nyugati arcápolással ellentétben itt a hangsúly a hidratáláson, a barrier erősítésén és a hosszú távú eredményeken van, nem a pillanatnyi megoldásokon. Ezért tartják a K-beauty-t a világ egyik leghatékonyabb és leggyengédebb bőrápolási megközelítésének.

Vannak hasonlóan jó minőségű arckrémek, mint a koreai márkák?

Az európai és dermokozmetikai márkák is az élvonalban állnak a bőrápolásban. Viszont náluk egészen más a megközelítés. Gyakran használnak erősebb aktív hatóanyagokat (például Retinol, AHA-BHA savak, Niacinamid) ezek viszont magasabb, a bőrt jobban terhelő koncentrációban vannak jelen, ellentétben egy gyengédebb koreai termékkel – nyilatkozta Tóth Réka.

Természetesen itt is megtalálhatóak a klasszikus bőr barriert erősítő és hidratáló összetevők, mint a Ceramid, Glycerin és a Hyaluronsav. Mindemellett gyakran kerülnek termálvizek, helyi gyógynövények is a formulában. Ezek a kozmetikumok általában gyógyszertárakban érhetők el és magasabb árfekvésben vannak, mint egy hasonló összetételű koreai változat.

Mindenképp az a legfontosabb, hogy a bőrtípusodhoz és igényeidhez legjobban illeszkedő termékeket válaszd, legyen az koreai vagy európai gyártó.

Védekezés a hideg ellen

A szépségtanácsadó szerint, hideg időben és fűtési szezonban a bőrünk könnyen kiszárad és érzékennyé válik, ezért ilyenkor érdemes tápláló, védő hatású krémeket használni. Olyan összetevőket keress, mint 

  • a ceramidok, 
  • hialuronsav 
  • és glicerin, 

ezek az összetevők segítenek megőrizni a bőröd nedvességtartalmát és erősítik a bőr barriert. A növényi olajok (például  jojoba, shea vaj, avokádó) védőréteget képeznek a hideg ellen, míg a panthenol és a Centella Asiatica nyugtatják a bőrt. 

Fényvédelem ősszel és télen is!

A fényvédelemről sem szabad megfeledkezni! Az UV-A sugarak egész évben jelen vannak – még télen, felhős időben is (az ablakon is képesek behatolni) –, és mélyebbre hatolnak a bőrben, mint az UV-B sugarak. Bár nem okoznak leégést, hozzájárulnak a bőr öregedéséhez, a pigmentfoltok kialakulásához és a kollagén lebomlásához. 

Télen a hó ráadásul vissza is veri ezeket a sugarakat, így a bőrt ilyenkor is éri UV-terhelés. Akár az irodában, iskolában ülsz vagy kint sétálsz a szabadban, fényvédőt az év 365 napján érdemes használni, ez a legjobb anti-aging lépés, amit a bőrödért tehetsz. Fűtési szezonban szoktuk javasolni a benti párásító vagy arcpermet használatát is. Sokszor a száraz levegő fokozhatja a száraz, érzékeny bőr tüneteit – magyarázta Tóth Réka szépségtancsadó.

 Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu