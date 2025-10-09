Ügyes marketing vagy valódi hatékonyság? Elmerültünk a koreai kozmetikumok világában

Miért olyan egyedülállók a koreai kozmetikumok, és mit tehetünk a bőrünkért a hűvös, szeles időben? Ezekre a kérdésekre adott választ nekünk Tóth Réka, a Natur-all Kft. szépségtanácsadója.

Szakember világított rá arra, hogy a koreai kozmetikumok miért verhetetlenek hatékonyság szempontjából világszerte

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A koreai kozmetikumok titka

A koreai arcápolás titka

a megelőzésen,

a rétegezett ápoláson

és a tudatos bőrápoláson alapul.

Például már gyermekkortól kezdve odafigyelnek a fényvédelemre és a bőr természetes védőrétegének (barrier) védelemére.

A koreai termékek nagyon innovatívak, a legújabb bőrbarát formulákkal és természetes összetevőkkel dolgoznak, amelyek nemcsak szebbé, hanem egészségesebbé is teszik a bőrt. Természetesen az újdonságok mellett fontos számukra a tradíció is, nem egy márka eleveníti fel a Csoszon dinasztia (a koreai történelem leghosszabb ideig fennálló, 1392 és 1910 között uralkodó dinasztiája volt) szépségápolási receptúráit.

A nyugati arcápolással ellentétben itt a hangsúly a hidratáláson, a barrier erősítésén és a hosszú távú eredményeken van, nem a pillanatnyi megoldásokon. Ezért tartják a K-beauty-t a világ egyik leghatékonyabb és leggyengédebb bőrápolási megközelítésének.

Vannak hasonlóan jó minőségű arckrémek, mint a koreai márkák?

Az európai és dermokozmetikai márkák is az élvonalban állnak a bőrápolásban. Viszont náluk egészen más a megközelítés. Gyakran használnak erősebb aktív hatóanyagokat (például Retinol, AHA-BHA savak, Niacinamid) ezek viszont magasabb, a bőrt jobban terhelő koncentrációban vannak jelen, ellentétben egy gyengédebb koreai termékkel – nyilatkozta Tóth Réka.

Természetesen itt is megtalálhatóak a klasszikus bőr barriert erősítő és hidratáló összetevők, mint a Ceramid, Glycerin és a Hyaluronsav. Mindemellett gyakran kerülnek termálvizek, helyi gyógynövények is a formulában. Ezek a kozmetikumok általában gyógyszertárakban érhetők el és magasabb árfekvésben vannak, mint egy hasonló összetételű koreai változat.

Mindenképp az a legfontosabb, hogy a bőrtípusodhoz és igényeidhez legjobban illeszkedő termékeket válaszd, legyen az koreai vagy európai gyártó.