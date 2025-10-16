40 perce
A friss kenyérnek nincsen párja! Mutasd meg, tudsz-e annyit erről a finomságról, mint a pékek!
Ezen a héten sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. Ezúttal a kenyér világnapja alkalmából hoztunk néhány kérdést. Teszteld tudásod!
2001-ben a svájci székhelyű Pékek Világszövetsége döntött arról, hogy október 16. legyen a kenyér világnapja. Ezen a napon világszerte ünnepeljük meg ezt az alapvető élelmiszert, amely az egyik legfontosabb táplálékunk – írja a Metropol.hu.
A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a kenyér jelentőségére, és elismerje azoknak a pékeknek a munkáját, akik nap mint nap gondoskodnak róla, hogy friss kenyér kerüljön az asztalunkra.
Ma már közel 30 országban tartanak megemlékezéseket, gyakran jótékonysági eseményekkel összekötve. Ezen a napon a pékek adományokkal, ingyenes kenyérosztással támogatják a rászorulókat – ezzel is hangsúlyozva a közösségi összefogás és segítség fontosságát.
A kenyér világnapja: Teszteld tudásod!
A kenyér világnapja alkalmából hoztunk egy kvízt olvasóinknak, amellyel tesztelhetik tudásukat, mennyit tudnak a kenyérről.
