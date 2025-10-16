A friss kenyérnek nincsen párja! Mutasd meg, tudsz-e annyit erről a finomságról, mint a pékek!

október 16., csütörtök

Ezen a héten sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. Ezúttal a kenyér világnapja alkalmából hoztunk néhány kérdést. Teszteld tudásod!

2001-ben a svájci székhelyű Pékek Világszövetsége döntött arról, hogy október 16. legyen a kenyér világnapja. Ezen a napon világszerte ünnepeljük meg ezt az alapvető élelmiszert, amely az egyik legfontosabb táplálékunk – írja a Metropol.hu.

a kenyér világnapja alkalmából kvíz
Teszteld tudásod a kenyér világnapja alkalmából
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a kenyér jelentőségére, és elismerje azoknak a pékeknek a munkáját, akik nap mint nap gondoskodnak róla, hogy friss kenyér kerüljön az asztalunkra.

Ma már közel 30 országban tartanak megemlékezéseket, gyakran jótékonysági eseményekkel összekötve. Ezen a napon a pékek adományokkal, ingyenes kenyérosztással támogatják a rászorulókat – ezzel is hangsúlyozva a közösségi összefogás és segítség fontosságát.

A kenyér világnapja: Teszteld tudásod!

A kenyér világnapja alkalmából hoztunk egy kvízt olvasóinknak, amellyel tesztelhetik tudásukat, mennyit tudnak a kenyérről.

1.
Mi az a komiszkenyér?
2.
Milyen salátába kerül pirított kenyérkocka?
3.
Melyik az a savanyúság, amit kenyérrel készítünk?
4.
Hogy hívják az indiaiak lepénykenyerét?
5.
Átlagosan milyen hosszú szokott lenni egy bagett?
6.
Milyen formája van a bagelnek?
7.
Mit jelent a közmondás: megette már a kenyere javát?

