Túlélőkalauz ebéd utánra, 7 bevált módszer a kajakóma ellen

A Borsonline is beszámolt arról, hogy az úgynevezett postprandiális fáradtság, vagyis kajakóma a nap egyik leggyakoribb „energiaválsága”. Ez a jelenség az emésztés és a vércukorszint-ingadozás következménye, ám néhány apró életmódbeli változtatással könnyen megelőzhető. Nézzük, hogyan kerülheti el a fáradtságot ebéd után!

Az ebéd utáni kajakóma nem a lustaság jele, hanem a szervezet természetes reakciója

1. Nincs kajakóma, ha okosan választ szénhidrátot

A gyorsan felszívódó szénhidrátok – például a fehér kenyér, a tészta vagy az édességek – hirtelen megemelik, majd gyorsan le is zuhan a vércukorszintjük. Ez okozza a fáradtságot ebéd után. A teljes kiőrlésű gabonák, a barna rizs vagy a zöldségek lassabban emésztődnek, így az energiaszint stabil marad.

2. Egyen kisebb adagokat, de gyakrabban

A túl nagy adagok megterhelik az emésztőrendszert, ami miatt a szervezet „alvó üzemmódba” kapcsol. Érdemes inkább napi 4–5 kisebb étkezést beiktatni – így elkerülhető az ebéd utáni kajakóma, és a teljesítmény is kiegyensúlyozottabb marad.

3. Fogyasszon több fehérjét és rostot

A fehérjék és rostok együtt segítik a vércukorszint egyensúlyát, és hosszan tartó energiát biztosítanak. Egy saláta csicseriborsóval, csirkemellel vagy főtt tojással kiváló választás lehet, ha szeretné éberen folytatni a napját ebéd után.

4. Figyeljen a folyadékbevitelre

A kiszáradás fokozza a fáradtságérzetet. Minden étkezés előtt és után igyon meg legalább egy pohár vizet, hogy a szervezet könnyebben feldolgozza az ételt, és csökkenjen a kajakóma esélye.

5. Mozogjon egy keveset ebéd után

Egy rövid, 5–10 perces séta vagy néhány nyújtó gyakorlat csodákat tehet. A mozgás serkenti a vérkeringést, friss oxigénhez juttatja az agyat, és segít elkerülni az elnehezültséget ebéd után.

6. Kávé és szieszta – csak mértékkel

Egy csésze kávé vagy zöld tea felfrissíthet, de a túl sok koffein már zavarhatja az esti alvást. Ha teheti, engedjen meg magának egy 10–20 perces pihenőt ebéd után, a rövid szieszta bizonyítottan javítja a koncentrációt és a közérzetet is.

7. Figyelje a szervezete jelzéseit

Mindenki másképp reagál az ételekre. Érdemes megfigyelni, mely fogások vagy mennyiségek váltják ki leginkább a kajakómát, és ennek megfelelően alakítani az étrendet. Így könnyebben elkerülhető az a kellemetlen elnehezülés, ami sokakat utolér ebéd után – olvasható a Borsonline cikkében.