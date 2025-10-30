Halloweeni cukorsokk: tényleg veszélyes az édességözön, vagy csak felesleges pánik?

Az édességvadászat izgalma szinte elválaszthatatlan a halloweentől. A gyerekek ilyenkor minden sarkon csokit, nyalókát vagy gumicukrot kapnak, és estére gyakran már nem is tudják, mit kóstoltak meg.

A szülők viszont gyakran aggódva figyelik, ahogy a csokoládék és cukorkák eltűnnek a tálból halloween idején

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Halloweeni csábítás – mennyi fér bele?

Mennyi cukor az, ami még belefér? Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a szabad cukrok – vagyis az ételekhez-italokhoz adott, valamint a mézben, szirupokban és gyümölcslevekben megtalálható cukrok – a napi energiabevitel legfeljebb tíz százalékát tehetik ki, ideális esetben pedig ennek is csak a felét.

Ez a gyakorlatban nagyjából azt jelenti, hogy egy 4–6 éves gyermek számára napi 19 gramm, egy 7–10 évesnél 24 gramm, míg egy nagyobb gyerek esetében 30 gramm cukor számít elfogadhatónak.

Egyetlen kisebb csokoládé vagy nyalóka akár 10 grammot is tartalmazhat, vagyis néhány édesség után máris túlléphetik a napi javasolt mennyiséget.

Nem a cukor a hibás

Az egyik leggyakoribb félelem, hogy a sok cukor hirtelen hiperaktívvá teszi a gyereket. A tudomány azonban mást mond. Számos kutatás kimutatta, hogy a cukorfogyasztás önmagában nem okoz túlzott izgatottságot – a gyerekek egyszerűen azért tűnnek energikusabbnak, mert eleve izgalmas helyzetben vannak – olvashattuk a megnyugtató választ a Házipatika oldalán.

Egy korábbi vizsgálatban például azok a szülők, akik azt hitték, hogy gyermekük cukros italt kapott (valójában cukormenteset), hajlamosabbak voltak hiperaktívnak látni őt, mint azok, akik tudták, hogy a gyerek valójában nem fogyasztott cukrot.

Vagyis sokszor nem maga a cukor a „bűnös”, hanem az elvárás és az ünnepi hangulat.

Nem dob fel, és nem is merít ki úgy, mint gondolnánk

Sokan hiszik, hogy a cukor először energialöketet ad, majd hirtelen „összeomlást” okoz. Bár igaz, hogy a cukor gyorsan megemeli a vércukorszintet, a szervezet hamar visszaállítja az egyensúlyt, így nem alakul ki drámai zuhanás.

A szakértők szerint inkább pszichés tényezők okozzák azt az érzést, hogy valaki „feldobódik” a csokitól. A gyerekeknél pedig a halloweeni hangulat, a barátokkal való játék, a sok inger és a késő estig tartó program legalább annyira hozzájárul az izgatottsághoz, mint maga az édesség.