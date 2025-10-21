Hamarosan hazánkban is hódíthat az új hajfestési trend – mesterfodrász mesélt a tapasztalatairól – fotók

Hajszínek a fókuszban

Az előadás előtt néhány érdekességet is megosztott Molnár Joli mesterfodrász oktató, a Hair-Line Kft. képzési csapatának alapító tagja, az ALFAPARF bemutató fodrásza. A program fókuszában a hajszínek álltak. Megjegyezte: ha megyünk az utcán, akkor sok olyan embert látunk, akinek nagyon szép a haja, nagyon rendben van, de valami mégse stimmel, mégpedig a szín. Nincs új a nap alatt. Már a világ összes formáját levághatták, a világ összes színét megfesthették. De mindig lehet valami picit hozzátenni a szolgáltatáshoz, és Molnár Joli ebben szeretett volna segíteni az előadás résztvevőinek.

Újfajta trenddel ismerkedett Londonban

Az országszerte jól ismert mesterfodrász a napokban tért haza Londonból, a fodrász divathétről. Nagy örömére: már nem esett szó a balayage melírről. Egészen más dolgokat készítenek most, blokkfestéseket. Ez teljesen új, a frizurának egy érdekesnek talált nagyobb részét emelik ki a színnel. Ahhoz azonban, hogy egy új világtrend hazánkban is hódítson, akár öt évre is szükség van.

Nem a hajszín vagy a forma a fontos

Molnár Joli hozzátette: nem a festék színén van a hangsúly. Nincs már olyan, hogy színtrend, mert ha nem áll jól, akkor nem áll jól. Ugyanígy a formára is igaz. Egy kicsit megváltoztatták a világot azzal, hogy nem azt határozzák meg, hogy a frufru, a hosszú vagy a rövid haj divat, hanem hangsúlyt át tették a személyre. Rá kell szabni a trendet, színben és formában, ami neki jól áll, az a divat.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!



