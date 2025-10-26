1 órája
A legjobb, amit a fügével tehetsz: mennyei édes–savanyú recept télire
Egy nagyon különleges és hasznos receptet mutatunk. A bőséges fügeterméssel sokan nem tudnak már mit kezdeni, de mi tudjuk a megoldást!
Legtöbb esetben örülni szoktunk a bő termésnek, de a füge legtöbbször akkora mennyiségben terem, melyet már alig lehet felhasználni. A Ripost cikkének segítségével mutatunk egy olyan receptet, ami segíthet a gyümölcsáradat felhasználásában. Ha pedig csoki helyett keres valami nassolnivalót, akkor a szárított fügét tudjuk ajánlani!
Mennyei fügerecept
A recept nem befőtt és nem is lekvár, hanem egy nagyon izgalmas édes–savanyú ízvilágú étel.
Savanyú fügerecept
Hozzávalók
- félig érett füge
- 10 evőkanál cukor
- 5 evőkanál méz
- 8 dekagramm só
- 1 kávéskanál borkén
- 0,5 liter 10 százalékos ecet
- 2 liter víz
- nátrium-benzoát
Elkészítés
- Először alaposan meg kell mosni a fügéket, majd le kell vágni a szárukat és a végüket. Ezután jó szorosan egy befőttes üvegbe tesszük őket.
- Elkészítjük a felöltőlét: hidegen összekeverjük a vizet, a mézet, a cukrot, az ecetet, a borként és a sót, majd felöntjük vele a fügéket úgy, hogy ellepje őket. Minden üvegbe teszünk egy késhegynyi nátrium-benzoátot. Egy ideig a lé zavaros lesz a méz miatt, de pár nap alatt kitisztul. Utána mehet is a füge télire a kamrába!
Nem mindenki volt sikeres a fügetermesztésben
Igazán szerencsés, akinek nem támadta meg a fügéjét még a fekete fügelégy. Sajnos már hazánkban is egyre többen észlelik a károkozót az ízletes gyümölcsnél.
A védekezés több szinten lehetséges: agrotechnikai módszerekkel, például a fertőzött gyümölcsök eltávolításával és a talaj forgatásával csökkenthető a lárvák túlélése.
Biológiai védekezésként parazitoid darazsak alkalmazhatók, amelyek a fügelégy petéit pusztítják el. Vegyszeres védekezés jelenleg korlátozottan elérhető, ezért csak szaktanácsadás után javasolt. A megelőzés érdekében érdemes rovarcsapdákat kihelyezni, és rendszeresen ellenőrizni a gyümölcsöket, különösen a nyár második felében.
Arról, hogy milyen jelek utalnak a kártevő jelenlétére, korábbi cikkünkben olvashat részletesen.
