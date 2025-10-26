A legjobb, amit a fügével tehetsz: mennyei édes–savanyú recept télire

Legtöbb esetben örülni szoktunk a bő termésnek, de a füge legtöbbször akkora mennyiségben terem, melyet már alig lehet felhasználni. A Ripost cikkének segítségével mutatunk egy olyan receptet, ami segíthet a gyümölcsáradat felhasználásában. Ha pedig csoki helyett keres valami nassolnivalót, akkor a szárított fügét tudjuk ajánlani!

A bőséges fügeterméssel sokan nem tudnak már mit kezdeni, de mi tudjuk a megoldást!

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mennyei fügerecept

A recept nem befőtt és nem is lekvár, hanem egy nagyon izgalmas édes–savanyú ízvilágú étel.

Savanyú fügerecept

Hozzávalók

félig érett füge

10 evőkanál cukor

5 evőkanál méz

8 dekagramm só

1 kávéskanál borkén

0,5 liter 10 százalékos ecet

2 liter víz

nátrium-benzoát

Elkészítés

Először alaposan meg kell mosni a fügéket, majd le kell vágni a szárukat és a végüket. Ezután jó szorosan egy befőttes üvegbe tesszük őket. Elkészítjük a felöltőlét: hidegen összekeverjük a vizet, a mézet, a cukrot, az ecetet, a borként és a sót, majd felöntjük vele a fügéket úgy, hogy ellepje őket. Minden üvegbe teszünk egy késhegynyi nátrium-benzoátot. Egy ideig a lé zavaros lesz a méz miatt, de pár nap alatt kitisztul. Utána mehet is a füge télire a kamrába!

Nem mindenki volt sikeres a fügetermesztésben

Igazán szerencsés, akinek nem támadta meg a fügéjét még a fekete fügelégy. Sajnos már hazánkban is egyre többen észlelik a károkozót az ízletes gyümölcsnél.

A védekezés több szinten lehetséges: agrotechnikai módszerekkel, például a fertőzött gyümölcsök eltávolításával és a talaj forgatásával csökkenthető a lárvák túlélése.

Biológiai védekezésként parazitoid darazsak alkalmazhatók, amelyek a fügelégy petéit pusztítják el. Vegyszeres védekezés jelenleg korlátozottan elérhető, ezért csak szaktanácsadás után javasolt. A megelőzés érdekében érdemes rovarcsapdákat kihelyezni, és rendszeresen ellenőrizni a gyümölcsöket, különösen a nyár második felében.

Arról, hogy milyen jelek utalnak a kártevő jelenlétére, korábbi cikkünkben olvashat részletesen.