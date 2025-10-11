16 perce
Gyerekkorunkban rettegtünk tőle, pedig ez a növény igazi csodaszer a szervezetünknek!
Megtaláltuk az új csodaszert őszre! A csalánt sokféleképpen fel lehet használni, és segít többek között a menstruációs görcsökben, bőrproblémákban, valamint az immunrendszert is erősíti.
Kiskorunkban az első csaláncsípés után megtanulhattuk, hogy ettől a növénytől mindenképp tartsuk távol magunkat. Most azonban újra kell tanulnunk a tudnivalókat, mert rengeteg hasznos tulajdonsága van, melyek az immunrendszerünket támogatják.
A gyógyító csalán
A csalán egy igazi csodaszer, ami nagyon kicsi népszerűségnek örvend az általa okozott csípések miatt. Pedig ezt a növényt sokféleképp lehet hasznosítani, mert tele van A-, C-, K- és B-vitaminnal.
Ezek a vitaminok:
- támogatják a szem és a bőr egészségét
- segítik a vas felszívódását
- fenntartják a csontok egészségét
- az idegrendszert és az anyagcserét is támogatják.
Ezen kívül jelentős mennyiségben tartalmaz kalciumot, magnéziumot, béta-karotint, antioxidánsokat, vasat, káliumot és szilíciumot is – mindegyik alapvető fontosságú a szervezet megfelelő működéséhez.
A csalán különösen magas vastartalmú, ami kiemelten hasznos lehet anémiás állapotoknál, vagy menstruációs problémáknál, illetve a vegetáriánus étrend kiegészítéseként. Emellett gyulladáscsökkentő, vízhajtó és -tisztító hatású, ezért gyakran alkalmazzák méregtelenítő kúrák részeként is.
Nem csak a belsőt támogatja, hanem a külsőt is szépíti a csalán: bőrápolásban egyre népszerűbb és a hajhullás, valamint korpás fejbőr ellen is hatékony.
Csalános ételek
A csalánt felhasználása sokoldalú. A levelekből például főzeléket, krémlevest, és pestót is lehet készíteni. De akár reggeli turmixba is bele lehet keverni.
A megszárított csalánport az alábbi ételekhez lehet felhasználni:
- zabkása
- joghurt
- turmix
- sütemény
Csalánmag
A csalán apró, sárgászöld magjai a nyár második felétől őszig gyűjthetők, és nemcsak vitaminokban, hanem növényi fehérjében és olajban is gazdagok.
Különlegességük, hogy adaptogén hatással rendelkeznek, vagyis segítenek a szervezetnek alkalmazkodni a stresszhez, támogatják a mellékvesék működését, és kiegyensúlyozzák a hormonrendszert.
Emellett a fáradság, stressz, hajhullás és bőrproblémák ellen is hatásosak, de még a termékenységben is tudnak segíteni.
A magokat felhasználhatjuk salátához, müzlihez, péksütihez vagy akár nyersen is fogyasztható. Csak naponta egy-két teáskanál csalánmagpor pedig már elegendő ahhoz, hogy a szervezeted hasznosítani tudja az értékes hatóanyagokat – írja a femina.hu
Csalángyökér
Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer szerint a csalángyökér azért különleges, mert a hasznos hatóanyagok koncentrálódnak benne. A férfiaknak azért jó, mert a béta-szitoszterin taralma étrend-kiegészítőként használva a prosztata jóindulatú megnagyobbodásának kezelésében segíthet. A nőknél pedig a már korábban említett menstruációs görcsöket enyhíti.
