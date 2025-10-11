október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségmegőrzés

1 órája

Gyerekkorunkban rettegtünk tőle, pedig ez a növény igazi csodaszer a szervezetünknek!

Címkék#csalánmag#vitamin#egészség#csalán

Megtaláltuk az új csodaszert őszre! A csalánt sokféleképpen fel lehet használni, és segít többek között a menstruációs görcsökben, bőrproblémákban, valamint az immunrendszert is erősíti.

Brockmeyer Sophie Isabella

Kiskorunkban az első csaláncsípés után megtanulhattuk, hogy ettől a növénytől mindenképp tartsuk távol magunkat. Most azonban újra kell tanulnunk a tudnivalókat, mert rengeteg hasznos tulajdonsága van, melyek az immunrendszerünket támogatják. 

csalánt szednek egy tálba
A csalán minden oldalról támogatja szervezetünket
Fotó:  Shutterstock / Illusztráció

A gyógyító csalán

A csalán egy igazi csodaszer, ami nagyon kicsi népszerűségnek örvend az általa okozott csípések miatt. Pedig ezt a növényt sokféleképp lehet hasznosítani, mert tele van A-, C-, K- és B-vitaminnal.

Ezek a vitaminok:

  • támogatják a szem és a bőr egészségét
  • segítik a vas felszívódását
  • fenntartják a csontok egészségét
  • az idegrendszert és az anyagcserét is támogatják.

Ezen kívül jelentős mennyiségben tartalmaz kalciumot, magnéziumot, béta-karotint, antioxidánsokat, vasat, káliumot és szilíciumot is – mindegyik alapvető fontosságú a szervezet megfelelő működéséhez. 

A csalán különösen magas vastartalmú, ami kiemelten hasznos lehet anémiás állapotoknál, vagy menstruációs problémáknál, illetve a vegetáriánus étrend kiegészítéseként. Emellett gyulladáscsökkentő, vízhajtó és -tisztító hatású, ezért gyakran alkalmazzák méregtelenítő kúrák részeként is.

Nem csak a belsőt támogatja, hanem a külsőt is szépíti a csalán: bőrápolásban egyre népszerűbb és a hajhullás, valamint korpás fejbőr ellen is hatékony. 

Csalános ételek

A csalánt felhasználása sokoldalú. A levelekből például főzeléket, krémlevest, és pestót is lehet készíteni. De akár reggeli turmixba is bele lehet keverni. 

A megszárított csalánport az alábbi ételekhez lehet felhasználni:

  • zabkása
  • joghurt
  • turmix
  • sütemény

Csalánmag

A csalán apró, sárgászöld magjai a nyár második felétől őszig gyűjthetők, és nemcsak vitaminokban, hanem növényi fehérjében és olajban is gazdagok

Különlegességük, hogy adaptogén hatással rendelkeznek, vagyis segítenek a szervezetnek alkalmazkodni a stresszhez, támogatják a mellékvesék működését, és kiegyensúlyozzák a hormonrendszert

Emellett a fáradság, stressz, hajhullás és bőrproblémák ellen is hatásosak, de még a termékenységben is tudnak segíteni

A magokat felhasználhatjuk salátához, müzlihez, péksütihez vagy akár nyersen is fogyasztható. Csak naponta egy-két teáskanál csalánmagpor pedig már elegendő ahhoz, hogy a szervezeted hasznosítani tudja az értékes hatóanyagokat – írja a femina.hu

Csalángyökér

Bukovicsné Békefi Daisy, kecskeméti kötődésű influenszer szerint a csalángyökér azért különleges, mert a hasznos hatóanyagok koncentrálódnak benne. A férfiaknak azért jó, mert a béta-szitoszterin taralma étrend-kiegészítőként használva a prosztata jóindulatú megnagyobbodásának kezelésében segíthet. A nőknél pedig a már korábban említett menstruációs görcsöket enyhíti.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu