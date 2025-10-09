Titkos szuperélelmiszer a konyhádból, így készíts céklaport otthon

A céklapor az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy koncentrált formában vigyük be mindazt a jót, amit a friss cékla tartalmaz. Ez a gyökérzöldség a tökéletes immunerősítő őszre, így érdemes lehet süteményekhez vagy turmixokhoz hozzáadni egy keveset. A gyógynövényes lány Instagram-oldalán osztotta meg a céklapor receptjét és a porból készíthető különböző ételeket.

A céklaport tehetjük akár süteménybe, joghurtba és még sokféleképp felhasználhatjuk különböző ételekhez

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hogyan készítsünk céklaport?

1. A céklát először is alaposan megmossuk és lereszeljük, és a reszeléket sütőpapírra bélelt tepsire terítjük.

2. Alacsony hőfokon, 40-45 fokon több órán át szárítjuk, amíg teljesen ropogós nem lesz. (Aszalógép még egyszerűbbé teheti a folyamatot)

3. A megszáradt cékladarabokat ezután kávédarálóval vagy erős aprítógéppel finom porrá őröljük, és légmentesen zárható üvegben tároljuk.

Hogyan fogyasszuk?

A gyógynövényes lány posztjában arról is ír, hogy a kész port a mindennapokba is könnyű beépíteni. Egy teáskanálnyi mennyiséget turmixhoz, smoothie-hoz vagy gyümölcsléhez adva máris élvezhetjük jótékony hatásait. Belekeverhető zabkásába, joghurtba, krémlevesekbe, de akár süteményhez és kenyértésztákhoz is felhasználható természetes színezőként és tápanyagdúsítóként. Mivel koncentrált formában tartalmazza a cékla értékeit, általában elegendő a napi egy-két teáskanál. Így egyszerre kapunk egészséget, színt és ízt az ételeinkben - osztotta meg az információt a szakértő.

A céklapor jót tesz az egészségünknek

Ahogy már korábbi cikkünkben is említettük, a cékla egy igazi csodaszer, ami a hűvös időben tökéletes immunerősítő lehet. Gazdag vitaminokban, rosttartalmának köszönhetően javítja az emésztést, és csökkenti a gyulladásokat a bélrendszerben. A cukorbetegek számára is ajánlott ugyanis stabilizálja a vércukorszintet.

Árát tekintve nem egy nagy kiadás. Az üzletláncokban kapható jelenleg legolcsóbban, 300-400 forint/kilogramm áron, a zöldségeseknél pedig 600-700 forint/kilogramm körül érhető el Kecskeméten.