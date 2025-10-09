október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Immunerősítő

44 perce

Titkos szuperélelmiszer a konyhádból, így készíts céklaport otthon

Címkék#recept#cékla#immunerősítő

Egy apró hozzávaló, ami nagyon sokat segíthet a szervezetünknek. A céklaport tehetjük akár süteménybe, joghurtba és még sokféleképp felhasználhatjuk különböző ételekhez.

Brockmeyer Sophie Isabella

A céklapor az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy koncentrált formában vigyük be mindazt a jót, amit a friss cékla tartalmaz. Ez a gyökérzöldség a tökéletes immunerősítő őszre, így érdemes lehet süteményekhez vagy turmixokhoz hozzáadni egy keveset. A gyógynövényes lány Instagram-oldalán osztotta meg a céklapor receptjét és a porból készíthető különböző ételeket.

Céklapor készítése otthon, recepttel
A céklaport tehetjük akár süteménybe, joghurtba és még sokféleképp felhasználhatjuk különböző ételekhez
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hogyan készítsünk céklaport?

1. A céklát először is alaposan megmossuk és lereszeljük, és a reszeléket sütőpapírra bélelt tepsire terítjük.

2. Alacsony hőfokon, 40-45 fokon több órán át szárítjuk, amíg teljesen ropogós nem lesz. (Aszalógép még egyszerűbbé teheti a folyamatot)

3. A megszáradt cékladarabokat ezután kávédarálóval vagy erős aprítógéppel finom porrá őröljük, és légmentesen zárható üvegben tároljuk.

Hogyan fogyasszuk?

A gyógynövényes lány posztjában arról is ír, hogy a kész port a mindennapokba is könnyű beépíteni. Egy teáskanálnyi mennyiséget turmixhoz, smoothie-hoz vagy gyümölcsléhez adva máris élvezhetjük jótékony hatásait. Belekeverhető zabkásába, joghurtba, krémlevesekbe, de akár süteményhez és kenyértésztákhoz is felhasználható természetes színezőként és tápanyagdúsítóként. Mivel koncentrált formában tartalmazza a cékla értékeit, általában elegendő a napi egy-két teáskanál. Így egyszerre kapunk egészséget, színt és ízt az ételeinkben - osztotta meg az információt a szakértő.

A céklapor jót tesz az egészségünknek

Ahogy már korábbi cikkünkben is említettük, a cékla egy igazi csodaszer, ami a hűvös időben tökéletes immunerősítő lehet. Gazdag vitaminokban, rosttartalmának köszönhetően javítja az emésztést, és csökkenti a gyulladásokat a bélrendszerben. A cukorbetegek számára is ajánlott ugyanis stabilizálja a vércukorszintet. 

Árát tekintve nem egy nagy kiadás. Az üzletláncokban kapható jelenleg legolcsóbban, 300-400 forint/kilogramm áron, a zöldségeseknél pedig 600-700 forint/kilogramm körül érhető el Kecskeméten.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu