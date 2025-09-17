Gyors, házi péksütik az uzsonnás dobozba – süssünk együtt a bögrés receptek királynőjével – fotók, videó

Rupáner-Gallé Margó gasztroblogger neve sokaknak ismerősen csenghet, hiszen gasztroblogja, a Rupáner-konyha évek óta népszerű az interneten. Nem a bonyolult, órákig készülő fogásokat mutatja be, hanem azokat a recepteket, amelyeket bárki el tud készíteni a saját konyhájában. Az első bögrés süteményekkel indult, és hamar kiderült, hogy rengeteg háziasszony, anyuka és főzésben kevésbé jártas olvasó is örömmel készíti el az egyszerű, mégis finom ötleteit. Online felületein külön javaslatokat tesz, hogy mivel is töltsük meg az uzsonnás dobozt.

Finom ételek kerülhetnek az uzsonnás dobozba Rupáner-Gallé Margó gasztroblogger segítségével

Fotó: Rupáner-konyha

Uzsonnás doboz – mindennapi kihívás

Minden szülő ismeri a reggeli dilemmát: mit tegyünk a gyerek uzsidobozába, ami egyszerre laktató, finom, és nem is kerül sokba? Margó szerint a házi kelt tészták adják a legjobb megoldást. Ezek nemcsak olcsóbbak a boltinál, hanem tudjuk, mi kerül beléjük, és a gyerekek is szívesen megeszik őket.

A kelt tészták sokoldalúsága

Margó nagy kedvencei a kelt tészták, mert ugyanabból az alaptésztából szinte bármit készíthetünk. Ha édesre vágyunk, lehet belőle kakaós vagy fahéjas csiga, kalács vagy bukta. Ha inkább sósat szeretnénk, készülhet pogácsa, pizzás csiga vagy lángos is. Így akár egyetlen vasárnapi dagasztással megoldható az egész heti uzsonna: az alaptészta mehet a hűtőbe vagy a fagyasztóba, és mindig frissen vehetjük elő belőle, amit éppen szeretnénk.

Az is bevált módszer, ha a tészta egyik feléből előre betöltött kakaós csiga készül, amit nyersen, bezacskózva, akár vákuumozva lefagyasztunk, a másik feléből pedig reggel gyorsan süthetünk lángost vagy pogácsát. Így változatos falatok kerülhetnek a dobozba, anélkül, hogy minden nap újra kellene kezdeni a dagasztást.

Régi ízek, új praktikák

Nem új keletű dolog, hogy a kenyér és a péksütemény hosszabb ideig friss maradjon. Régen a sváb településeken krumplival dúsították a kenyeret, így az napokig puhább és ízletesebb maradt. A krumplipehely titkát ma is érdemes bevetni: a pogácsák, kiflik és kenyerek is tartósabbak, finomabbak lesznek tőle.

Gyors sütés sütőben vagy airfryerben

Nem kell órákat várni a friss péksütire. Ha a tészta elő van készítve, sütőben vagy akár airfryerben is 15 perc alatt elkészülnek a reggeli csigák, kiflik vagy pogácsák. Így a gyerekek igazi friss, illatos falatokat vihetnek magukkal az iskolába, a szülők pedig biztosak lehetnek benne, hogy házi, adalékanyagoktól (pl.: térfogatnövelő stb.) mentes ételt kapnak.