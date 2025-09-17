5 órája
Gyors, házi péksütik az uzsonnás dobozba – süssünk együtt a bögrés receptek királynőjével – fotók, videó
Gyors házi receptekkel, finom péksüteményeket készíthetünk a gasztroblogger ajánlásával. Mit tegyünk az uzsonnás dobozba?
Rupáner-Gallé Margó gasztroblogger neve sokaknak ismerősen csenghet, hiszen gasztroblogja, a Rupáner-konyha évek óta népszerű az interneten. Nem a bonyolult, órákig készülő fogásokat mutatja be, hanem azokat a recepteket, amelyeket bárki el tud készíteni a saját konyhájában. Az első bögrés süteményekkel indult, és hamar kiderült, hogy rengeteg háziasszony, anyuka és főzésben kevésbé jártas olvasó is örömmel készíti el az egyszerű, mégis finom ötleteit. Online felületein külön javaslatokat tesz, hogy mivel is töltsük meg az uzsonnás dobozt.
Uzsonnás doboz – mindennapi kihívás
Minden szülő ismeri a reggeli dilemmát: mit tegyünk a gyerek uzsidobozába, ami egyszerre laktató, finom, és nem is kerül sokba? Margó szerint a házi kelt tészták adják a legjobb megoldást. Ezek nemcsak olcsóbbak a boltinál, hanem tudjuk, mi kerül beléjük, és a gyerekek is szívesen megeszik őket.
A kelt tészták sokoldalúsága
Margó nagy kedvencei a kelt tészták, mert ugyanabból az alaptésztából szinte bármit készíthetünk. Ha édesre vágyunk, lehet belőle kakaós vagy fahéjas csiga, kalács vagy bukta. Ha inkább sósat szeretnénk, készülhet pogácsa, pizzás csiga vagy lángos is. Így akár egyetlen vasárnapi dagasztással megoldható az egész heti uzsonna: az alaptészta mehet a hűtőbe vagy a fagyasztóba, és mindig frissen vehetjük elő belőle, amit éppen szeretnénk.
Az is bevált módszer, ha a tészta egyik feléből előre betöltött kakaós csiga készül, amit nyersen, bezacskózva, akár vákuumozva lefagyasztunk, a másik feléből pedig reggel gyorsan süthetünk lángost vagy pogácsát. Így változatos falatok kerülhetnek a dobozba, anélkül, hogy minden nap újra kellene kezdeni a dagasztást.
Régi ízek, új praktikák
Nem új keletű dolog, hogy a kenyér és a péksütemény hosszabb ideig friss maradjon. Régen a sváb településeken krumplival dúsították a kenyeret, így az napokig puhább és ízletesebb maradt. A krumplipehely titkát ma is érdemes bevetni: a pogácsák, kiflik és kenyerek is tartósabbak, finomabbak lesznek tőle.
Gyors sütés sütőben vagy airfryerben
Nem kell órákat várni a friss péksütire. Ha a tészta elő van készítve, sütőben vagy akár airfryerben is 15 perc alatt elkészülnek a reggeli csigák, kiflik vagy pogácsák. Így a gyerekek igazi friss, illatos falatokat vihetnek magukkal az iskolába, a szülők pedig biztosak lehetnek benne, hogy házi, adalékanyagoktól (pl.: térfogatnövelő stb.) mentes ételt kapnak.
Közös élmény a gyerekekkel
A sütés nemcsak praktikus, hanem jó közös program is. A gyerekek imádják, ha részt vehetnek a dagasztásban, a formázásban vagy a csigák feltekerésében. Így nemcsak finomság készül, hanem közös emlékek is. És valljuk be, sokkal büszkébben eszik meg az uzsonnás dobozban a kakaós csigát, ha tudják: ők is részt vettek az elkészítésében.
Hasznos receptek Margó ajánlásával
Rupáner-Gallé Margó gasztroblogger szerint a házi péksütemények nemcsak finomak és pénztárcabarátok, hanem praktikus megoldást is nyújtanak a mindennapi uzsonnás doboz kihívásaira. A kakaós csiga, pizzás csiga, pogácsa, lángos és sós kifli mind olyan receptek, amelyeket Margó maga is szívesen készít, és bátran ajánl az olvasóinak – akár előre elkészítve, akár közösen a gyerekekkel, frissen sütve reggelente.