Mindenki kidobja, pedig aranyat ér – ez az apróság lehet az ősz legmenőbb nassolnivalója

Kevesen gondolnák, hogy amit eddig a kukába hajítottak, valójában a legjobb házi rágcsálnivaló alapja. A Mindmegette receptje alapján bárki könnyedén elkészítheti a saját ropogós tökmagját, amely garantáltan felveszi a versenyt a bolti nasikkal.

A tökmag nemcsak finom, hanem szuper egészséges is

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A legfinomabb pirított tökmag receptje

A folyamat egyszerű.

A sütőtök magjait ki kell kaparni, hideg vízben átmosni, majd papírtörlőn szárazra törölni. Ezután következhet a fűszerezés: só, bors, fokhagymapor vagy akár különleges fűszerkeverék is használható. Kevés vajjal vagy olajjal összeforgatva a magok mehetnek a tepsibe, és már indulhat is a pirítás. A sütést 150 fokon ajánlott kezdeni, hogy a magok egyenletesen piruljanak, majd a végén rövid időre 220 fokra kell emelni a hőmérsékletet.

Így a végeredmény ropogós és ízes lesz, pont úgy, ahogyan azt a legtöbben szeretik.

Miért érdemes rendszeresen fogyasztani?

A pirított tökmag nemcsak ízletes, hanem egészséges is: számos értékes vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Már napi egy maréknyi rendszeres fogyasztásával is sokat lehet tenni az immunrendszer és az energiaszint támogatásáért. Emellett salátákhoz, levesekhez vagy akár süteményekhez is remekül illik.

Nem tök magja ehető

Szerencsére a legtöbb étkezési célra termesztett tök magja ehető. Ilyen például sütőtök (pl. Hokkaido, kanadai tök), spárgatök (főzőtök), olajtök (mag nélküli héjú tök, kifejezetten magjáért termesztik) Ezeknek a magjai megfelelő előkészítés után (tisztítás, szárítás, pörkölés) biztonságosan fogyaszthatók.

A dísztököket azonban nem étkezési célra termesztik, gyakran keserű ízűek. Magjaik is tartalmazhatnak mérgező vegyületeket, főleg kukurbitacint, amely:

keserű ízt,

gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat (hányás, hasmenés, görcsök),

súlyosabb esetben mérgezést is okozhat.

A sütőtök pozitív hatásai

Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus szerint a sütőtök igazi szupersztár az őszi konyhában. – A sütőtök például béta-karotinban gazdag, ami a szem- és bőrvédelem szempontjából különösen fontos, a dió pedig az agyműködést támogatja – hangsúlyozta. Vagyis nemcsak a tökmag, hanem maga a sütőtök húsa is jelentős egészségügyi előnyökkel bír.