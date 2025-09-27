szeptember 27., szombat

Lépésről lépésre

4 órája

Így készül a tökéletes sült sütőtök – ettől lesz vajpuha és ellenállhatatlanul édes! – videóval

Címkék#recept#baon videó#lépésről lépésre#vitamin#sütőtök

Az ősz egyik legnagyobb kedvence a sütőtök: nemcsak finom és sokoldalúan elkészíthető, hanem igazi vitaminbomba is. A sütőtök sütése közben felszabaduló karamelles ízek miatt válik igazán különleges csemegévé a hideg hónapokban.

Orosz Fanni Flóra

Kevés olyan zöldség van, ami ennyire összeforrt az őszi és téli időszakkal, mint a sütőtök. Krémes állaga, édeskés íze és jótékony hatásai miatt szinte kötelező fogás, akár magában, akár levesnek, pürének vagy süteménybe sütve. Mutatjuk, hogyan készíthetjük el a legtökéletesebb változatát a Mindmegette receptje alapján.

sütőtök sütése lépésről lépésre
Így lesz tökéletesen édes, krémes és vajpuha a sült sütőtök
Fotó: Orosz Fanni Flóra

Miért érdemes sütőtököt enni?

A sütőtök nemcsak ízletes, hanem rendkívül egészséges is. Bővelkedik béta-karotinban, amely A-vitaminná alakul a szervezetben, így támogatja a látást és a bőr szépségét. Rosttartalma segíti az emésztést, miközben kalóriatartalma alacsony, így diétába is remekül illeszthető. Emellett C-, E- és B-vitaminokat, valamint káliumot és magnéziumot is tartalmaz, amelyek erősítik az immunrendszert és vitalitást adnak a hideg hónapokra.

Hogyan válasszunk jó sütőtököt?

A piacon vagy a boltban olyan sütőtököt keressünk, amelynek a héja kemény, ép és matt. A kisebb példányok általában édesebbek, míg a nagyobbak vizesebbek lehetnek. A kanadai sütőtök kifejezetten finom, de a sonkatök is jó választás. Figyeljünk a szár állapotára is: a friss sütőtök szára nem fonnyadt és nem penészes.

Hogyan dolgozzuk fel a sütőtököt?

Otthon először alaposan mossuk meg, hiszen a héjával együtt kerül a sütőbe. Ez azért fontos, mert a sütés közben karamellizálódó leve különösen ízletessé teszi a húst, és akár leveshez vagy püréhez is felhasználhatjuk. Ezután erős késsel vágjuk szeletekre vagy cikkekre, ügyelve arra, hogy egyforma vastagságú darabokat kapjunk. Így minden szelet egyenletesen sül majd át.

Így készül a tökéletes sült sütőtök – lépésről lépésre

  1. Mossuk meg és szeleteljük fel a sütőtököt.
  2. A közepéből a magokat akár benne is hagyhatjuk, mert sütés közben az illóolajok kioldódnak, fokozva az ízt.
  3. A szeleteket héjukkal lefelé tepsibe, sütőpapírra fektetjük.
  4. Locsoljuk meg egy kevés olajjal, szórjuk meg sóval, borssal, és ha szeretnénk, csorgassunk rá egy kis mézet is a karamelles hatásért.
  5. 200 fokra előmelegített sütőben 40–60 percig sütjük. Nem baj, ha a szélek kissé megpirulnak, attól csak még finomabb lesz!

A sütőtököt egyébként ízlés szerint édesen vagy sósan is fogyaszthatjuk. Van, aki fűszeresen, sóval és borssal szereti, mások inkább a klasszikus, cukros változatra esküsznek – gyerekkoromból nekem is a kristálycukorral megszórt sült sütőtök a legkedvesebb emlékem.

Nem csak a húsa finom

Érdemes tudni, hogy a sütőtök magja is igazi kincs. A tökmag megpirítva, enyhén sózva ropogós és ízletes őszi csemege, amely ráadásul tele van értékes tápanyagokkal. A sütőtök magja gazdag cinkben, E-vitaminban és egészséges zsírsavakban, így nemcsak finom nassolnivaló, hanem jótékony hatással is van a szervezetünkre.

