Őszi ízkavalkád: 10 mennyei sütemény, amitől illatfelhőbe borul az otthona

Ahogy a nyár búcsút int, az őszi hűvös esték legjobb kísérői a frissen sült, illatos édességek. Ezek az őszi süteményreceptek nemcsak szívet melengetők, hanem igazi ízbombák is, melyeket érdemes kipróbálni a szezon gyümölcseiből.

A mindmegette.hu gyűjtéséből válogattunk össze tíz isteni finom őszi süteményreceptet, amelyek között a klasszikusoktól a modern kedvencekig mindenki találhat kedvére valót. A fahéj, az alma, a szilva, a sütőtök és a dió garantáltan őszi hangulatot varázsolnak majd a konyhába!

süteményrecepteket készít el egy nő a konyhában
Összegyűjtöttünk néhány ízletes, őszi süteményreceptet
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Top 10 őszi süteményrecept 

1. Szilvás gombóc

Gyerekkorunk egyik legkedvesebb desszertje: puha, burgonyás tésztába csomagolt, fahéjas-cukros szilvadarabok, amik főzés után pirított zsemlemorzsában fürdenek meg. A gombócokat a szilva által kiengedett, fűszeres sziruppal meglocsolva tálalhatjuk – ettől lesz igazán ellenállhatatlanul szaftos és illatos.

2. Cukormentes szilvás pite

Ebben a különleges pitében a szilva és a banán édes párosa dominál. A tésztát a vaj és a mazsola teszi omlóssá, a fahéj és a szegfűszeg pedig igazi őszi ízvilágot kölcsönöz a gyümölcsnek. Ez a desszert ideális választás azoknak, akik cukormentesen, de ízekben gazdagon szeretnének nassolni.

Szilvaárak a kecskeméti piacon

A szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is, igazi kincs a nyárutó és az ősz határán. A gyümölcs rengeteg vitamint és rostot tartalmaz, fogyasztása jótékonyan hat az emésztésre is. A kecskeméti piacon jelenleg széles árskálán mozog: a legolcsóbban 600 forintért kínálják kilogrammját, de több standon akár 1000–1200 forintot is elkérnek érte. 

3. Roppanós csokis-almás krémes

Három vékony, omlós tésztaréteg közé kerül a fahéjasan párolt alma, amit egy selymes vaníliakrém és a tetején roppanó étcsokoládé-köntös tesz teljessé. Ez a sütemény igazi különlegesség, amit érdemes előző este elkészíteni, hogy másnapra összeérjenek az ízek.

4. Zabpelyhes-sütőtökös muffin

A sütőtök természetes édessége, a zabpehely rosttartalma, a fahéj és a gyömbér meleg fűszeressége egyesül ebben az egészséges muffinban. A tésztába kerülhet aszalt áfonya és pekándió is, amitől még izgalmasabb, ropogósabb lesz – tökéletes uzsonna vagy reggeli a hűvös őszi napokra.

5. Kevert almás süti

Ez a szaftos, puha sütemény szinte magától összeáll: csak összekeverjük a hozzávalókat, beleforgatjuk az illatos fahéjas almakockákat, és már mehet is a sütőbe. A kevert almás süti az egyik leggyorsabb, legbiztosabb sikerrel készíthető őszi finomság.

6. Cinnamon roll

A jól ismert amerikai fahéjas csiga, amit most mascarponés-vaníliás krém koronáz meg. A kelt tészta omlós, a töltelék ragacsosan fahéjas, a tetején elolvadó krém pedig mennyei – egy falat, és máris karácsonyi hangulatba kerülünk tőle.

7. Pillekönnyű kuglóf

Ez a mazsolás-citromhéjas kuglóf annyira könnyed, hogy szinte elolvad a szánkban. A vajjal habosított tészta és a rumba áztatott mazsola igazi nosztalgikus ízélményt nyújt, ráadásul az egész házat mennyei süteményillat lengi be tőle.

8. Lusta asszony körtés rétese

A nevéhez hűen ez egy igazán egyszerű, keverős sütemény, ahol a túró és a lédús körtedarabkák gondoskodnak az omlós, szaftos állagról. Ideális, ha gyorsan kell valami finom, mégis látványos desszert a családnak vagy vendégeknek.

9. Szőlős joghurt torta

Könnyed, habos joghurtkrém friss szőlőszemekkel, ropogósra sült leveles tésztalapok között. Ez a hűtött desszert frissítően hat az ősz eleji meleg napokon, de ünnepi asztalon is jól mutat, látványos díszítésével.

10. Egyszerű máglyarakás

Maradék kalácsból készül, de senki sem fogja észrevenni: a vaníliás-tejes krémbe áztatott kalácsrétegek, a fahéjas alma, a lekvár és a tetejére halmozott diós hab igazi, békebeli őszi desszertté varázsolják ezt a klasszikust.

 

 

