Milyen körmök lesznek divatosak 2025 őszén? – Tippek a bajnok szakértőtől

Nagyfaludi-Nagy Dominika, háromszoros nemzetközi bajnok műkörömépítő, szaktanácsadó ad tippeket az őszi körömtrendek színeiről, formáiról. Nézzük, milyen körmök lesznek divatosak 2025 őszén!

Összegyűjtöttük, milyen köröm trendek lesznek divatosak idén ősszel

Fotó: Beküldött fotó

Őszi körömtrendek 2025: elegáns vagy trendi színek?

Az idei szezonban a kedvenc árnyalatok közé tartoznak a mély színek, mint például a burgundivörös, a csokoládébarna vagy a sötét smaragd. Ezek fogják leginkább meghatározni az őszi megjelenést. Emellett nagy teret kapnak az olívazöld és a földközeli árnyalatok is.

A mély színek továbbra is hódítanak, mint például a burgundivörös, a csokoládébarna vagy a sötét smaragd

Fotó: Beküldött fotó

2025-ös év színe a mocha mousse

A mocha mousse egy letisztult, elegáns, meleg barna színvilág, amely tökéletesen illik az őszi hangulathoz. De a bronz, az arany és a fémes, csillogó hatású színek szintén visszatérnek, sokszor absztrakt mintákkal kiegészítve. Divatosak lesznek az apró, letisztult formák, amelyeket gyöngyök vagy csillogó díszek tehetnek különlegessé.

Nagy népszerűségnek örvendenek a mély színek mellett az állatminták is. Október közeledtével pedig a vendégek körében egyre keresettebbek lesznek a Halloween-inspirálta körmök.

Kifinomult elegancia

A különböző körömhosszok közül bárki megtalálhatja a számára ideálisat: a rövid és hosszú körmök egyaránt divatosak. Aki a luxus eleganciát kedveli, bátran választhat mély árnyalatokat, míg a vagányabb stílus kedvelői merészebb színekkel kísérletezhetnek.

Meglepő őszi újdonság

Visszatérnek a ’90-es évek retró hangulatai, neon színekkel, de kizárólag kicsi, kocka körmökre ajánljuk.

Az ősz mindig a változás időszaka, és nincs ez másként a körömdivat világában sem. Mindez együtt azt bizonyítja, hogy az ősz 2025-ben a sokszínűség szezonja: a földszínektől a krómcsillogáson át egészen a retró neonig mindenki megtalálhatja a saját stílusát.