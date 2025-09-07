szeptember 7., vasárnap

1 órája

Milyen körmök lesznek divatosak 2025 őszén? – Tippek a bajnok szakértőtől

Címkék#ősz#2025#körömtrend#szín#divat

Háromszoros nemzetközi bajnok műkörömépítő, szaktanácsadó ad tippeket. Milyen lesz az őszi körömtrend?

Farkas Bea

Nagyfaludi-Nagy Dominika, háromszoros nemzetközi bajnok műkörömépítő, szaktanácsadó ad tippeket az őszi körömtrendek színeiről, formáiról. Nézzük, milyen körmök lesznek divatosak 2025 őszén!

Milyen lesz az őszi körömtrend?
Összegyűjtöttük, milyen köröm trendek lesznek divatosak idén ősszel
Fotó: Beküldött fotó

Őszi körömtrendek 2025: elegáns vagy trendi színek?

Az idei szezonban a kedvenc árnyalatok közé tartoznak a mély színek, mint például a burgundivörös, a csokoládébarna vagy a sötét smaragd. Ezek fogják leginkább meghatározni az őszi megjelenést. Emellett nagy teret kapnak az olívazöld és a földközeli árnyalatok is. 

vörös körmök
A mély színek továbbra is hódítanak, mint például a burgundivörös, a csokoládébarna vagy a sötét smaragd
Fotó: Beküldött fotó

2025-ös év színe a mocha mousse 

A mocha mousse egy letisztult, elegáns, meleg barna színvilág, amely tökéletesen illik az őszi hangulathoz. De a bronz, az arany és a fémes, csillogó hatású színek szintén visszatérnek, sokszor absztrakt mintákkal kiegészítve. Divatosak lesznek az apró, letisztult formák, amelyeket gyöngyök vagy csillogó díszek tehetnek különlegessé.

Nagy népszerűségnek örvendenek a mély színek mellett az állatminták is. Október közeledtével pedig a vendégek körében egyre keresettebbek lesznek a Halloween-inspirálta körmök.

Kifinomult elegancia

A különböző körömhosszok közül bárki megtalálhatja a számára ideálisat: a rövid és hosszú körmök egyaránt divatosak. Aki a luxus eleganciát kedveli, bátran választhat mély árnyalatokat, míg a vagányabb stílus kedvelői merészebb színekkel kísérletezhetnek.

Meglepő őszi újdonság

Visszatérnek a ’90-es évek retró hangulatai, neon színekkel, de kizárólag kicsi, kocka körmökre ajánljuk.

Az ősz mindig a változás időszaka, és nincs ez másként a körömdivat világában sem. Mindez együtt azt bizonyítja, hogy az ősz 2025-ben a sokszínűség szezonja: a földszínektől a krómcsillogáson át egészen a retró neonig mindenki megtalálhatja a saját stílusát.

őszi körömtrendek 2025-ben
Az ősz 2025-ben a sokszínűség szezonja lesz
Fotó: Beküldött fotó



 

 

