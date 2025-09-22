szeptember 22., hétfő

Divat

3 órája

Őszi hajápolási tippek profi szakembertől: hajhullás, regenerálás és a legtrendibb frizurák

Címkék#ősz#trend#frizura#divat#hajápolás

A nyár után a hajunk gyakran szárazzá, töredezetté válik – de mit tehetünk, hogy ősszel is egészséges és divatos legyen? Molnár Netta fodrászmester elárulta, milyen hajszínek, frizurák és hajápolási tippek uralják az őszi divatot. 

Orosz Fanni Flóra

Az ősz nemcsak a gardróbunkban, hanem a frizuránkban is változást hoz. Az idei őszi divat főszereplői a természetes árnyalatok, a puha hullámok és a nőies frufruk, ugyanakkor a megfelelő hajápolási rutinról sem szabad megfeledkezni. Molnár Netta szenvedélyes fodrászmester, aki szerint a szalonkezelések és az otthoni ápolás együtt biztosítják, hogy hajunk az őszi hónapokban is ragyogjon. 

Az idei őszi divat főszereplői a természetes árnyalatok
Molnár Netta fodrászmester elárulta, milyen hajszínek, frizurák és hajápolási tippek uralják az őszi divatot
Fotó: Dányi Zita

Őszi hajápolás – hogyan regeneráljuk tincseinket nyár után? 

A nap, a sós víz és a klór igencsak próbára teszik a hajszálakat. 

„A haj ilyenkor fénytelenebbé, szárazzá válik, töredezik, nehezebben kezelhető” – mondja Molnár Netta. Ősszel ezért ajánlott fodrászhoz fordulni, aki egészségügyi vágással és feltöltő kezelésekkel segít helyrehozni a nyár káros hatásait. 

Otthon sem szabad elhanyagolni a hajápolási rutint: a hajtípusnak megfelelő sampon, balzsam vagy pakolás, valamint egy jó minőségű olaj a hajvégekre elengedhetetlen. Netta szerint már ez a három termék is csodát tehet, és segít, hogy ne csak a fodrászszékből kilépve legyen gyönyörű a frizuránk. 

regenerálás ősszel
A nap, a sós víz és a klór igencsak próbára teszik a hajszálakat, ezért fontos a regenerálás
Fotó: Dányi Zita

Az őszi hajhullás természetes – de enyhíthető 

Sokan ijedten tapasztalják, hogy ősszel fokozódik a hajhullás. A fodrász szerint azonban ez természetes folyamat, amit teljesen megelőzni nem lehet. A kiegyensúlyozott étrend, a vitaminpótlás, a bőséges folyadékfogyasztás és a rendszeres orvosi szűrővizsgálatok azonban segíthetnek, hogy a hajhullás rövidebb és kevésbé látványos legyen. 

Őszi divatszínek: moccha és karamell árnyalatok 

Az őszi divat egyik legizgalmasabb eleme a hajszínek világa. A Pantone év színének választott Moccha Mousse árnyalat és a hozzá hasonló gombabarna, eszpresszó, gesztenye és karamell tónusok uralják majd a szezont. A balayage és a melír technikák játékos fényhatásokat adnak, miközben a szőkéknek a meleg, bézses-homok árnyalatok kedveznek. 

moccha és karamell árnyalatok
Az őszi divat egyik legizgalmasabb eleme a hajszínek világa
Fotó: Beküldött fotó

Frizuratrendek: a bob és a frufru reneszánsza 

A bob fazon továbbra is az egyik legnépszerűbb hajvágás marad – rövidebb és hosszabb változatban egyaránt. A frufru szintén nagy divat, hiszen képes keretezni és formálni az arcot, miközben fiatalos lendületet ad. A rétegelt, laza vágások a „természetes, de rendezett” hatást erősítik, ami az idei őszi szezon mottója. 

A hétköznapokra a fodrász szerint a bob és a hosszított frufrus fazonok ideálisak, hiszen könnyen formázhatók, variálhatók, és akár edzéshez vagy munkához is praktikusan viselhetők. 

Hullámok vagy egyenes tincsek? 

Bár az egyenes haj sosem megy ki a divatból, az idei ősz inkább a puha hullámokról és a légies volumenekről szól. Ez a bohókás, könnyed stílus tökéletesen illik az átmeneti évszak hangulatához. 

 

 

 

