Immunerősítés

Ezekből az őszi alapanyagokból egészségesen étkezhet a család – eláruljuk a dietetikus ötleteit

A hűvösebb hónapok beköszöntével sok szülő keresi, hogyan erősíthetné gyermeke immunrendszerét. Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus szerint az őszi alapanyagok a legjobb szövetségeseink ebben, hiszen ezek egyszerre táplálóak, változatosak és pénztárcabarátok. 

Orosz Fanni Flóra

Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus hangsúlyozta: a szezonális, helyben termett zöldségek, gyümölcsök és gabonák frissebbek, ízletesebbek és tápanyagban is gazdagabbak, mint az év más időszakában kapható importált áruk. Ráadásul kevesebb a szállítási és tárolási költségük, így pénztárcabarát megoldást jelentenek a családok számára, miközben a helyi termelőket is támogatjuk velük. Ezért is érdemes minél több őszi alapanyagot beépíteni a napi étrendbe. 

Ezekből az őszi alapanyagokból egészségesen étkezhet a család
Az őszi alapanyagok egyszerre táplálóak, változatosak és pénztárcabarátok is
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Őszi alapanyagok, amik igazi vitaminbombák 

Az ősz igazi kincsesbánya, ha egészséges és tápláló hozzávalókat keresünk. A szezonban szüretelt gyümölcsök és zöldségek nemcsak frissebbek, hanem sokkal több vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznak.  

A sütőtök például béta-karotinban gazdag, ami a szem- és bőrvédelem szempontjából különösen fontos, a dió pedig az agyműködést támogatja – emelte ki Tibay Rózsa. 

A dietetikus szerint ezek az őszi alapanyagok különösen hasznosak lehetnek a gyerekek és az egész család számára: 

  • Sütőtök – béta-karotinban gazdag, támogatja a látást és a bőrvédelmet 
  • Alma és körte – sok rostot és C-vitamint tartalmaznak, könnyen emészthetők 
  • Szilva – segíti az emésztést, kiváló antioxidáns-forrás 
  • Répa és cékla – vasat, folsavat, antioxidánsokat adnak, erősítik a vérképzést 
  • Káposztafélék – C-vitaminban bővelkednek, támogatják az immunrendszert 
  • Dió és gesztenye – egészséges zsírokat és ásványi anyagokat tartalmaznak 
  • Köles és zab – lassan felszívódó szénhidrátokat adnak, tartós energiát biztosítanak 

– Az alma, a sütőtök, a cékla vagy éppen a dió változatos módon beilleszthetők a mindennapi étkezésekbe, és a gyerekek is szívesebben elfogadják őket, ha játékosan tálaljuk – tette hozzá a szakember. 

Immunerősítés és energia az őszi tányérról 

Az őszi alapanyagok azért is fontosak, mert a hűvösebb időszakban a szervezetünknek megnő a vitamin- és ásványianyag-igénye. Tibay Rózsa szerint a C-vitamin (alma, cékla), a béta-karotin (sütőtök, répa) és az antioxidánsok (szilva, dió) alapvetőek a vírusok és baktériumok elleni védekezésben. A zab és a köles például lassan felszívódó szénhidrátot biztosítanak, ami hosszú távon fenntartja az energiaszintet, a gesztenye pedig komplex szénhidrátként ad tartós energiát akár a gyerekeknek is az iskolai napokhoz. 

Emellett az olajos magvak, például a dió, E-vitamint és esszenciális zsírsavakat tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek az agyműködéshez és a sejtvédelemhez. A káposztafélék pedig tele vannak C-vitaminnal, ami nemcsak az immunrendszert támogatja, de a vas felszívódását is elősegíti. 

Így építsd be a gyerekek étrendjébe játékosan 

Sok szülőnek kihívás, hogy a gyerekekkel megszerettesse a zöldségeket, de Tibay Rózsa szerint van rá trükk: „A legjobb, ha a gyerekeket is bevonjuk az előkészítésbe. Ha együtt reszeljük a répát a sütibe, sokkal szívesebben kóstolják meg.”  

A kevésbé kedvelt őszi alapanyag, például a cékla vagy a sütőtök, elrejthető turmixokban, levesekben vagy akár palacsintatésztában is. 

Néhány egyszerű, gyerekbarát ötlet a dietetikustól: 

  • Sütőtökkrémleves pirított tökmaggal – laktató vacsorának 
  • Almás-zabpelyhes kása – tápláló tízóraira vagy reggelire 
  • Zöldséges szendvics céklakrémmel – játékos, színes uzsonnának 
  • Sütőtökös-répás muffin teljes kiőrlésű liszttel – gyors nasi az iskolába 
  • Céklás zabkása almaszeletekkel és fahéjjal – vitaminban gazdag reggeli 
  • Gesztenyepüré banánnal turmixolva – egészséges desszert vagy uzsonna 

– Ha a gyerekek sokféle ízzel találkoznak, nyitottabbak lesznek az új ételekre is, és kialakul bennük a szezonalitás iránti igény – mondta Tibay Rózsa. 

Tippek a tudatos őszi bevásárláshoz 

Az őszi alapanyag frissen az igazi – hangsúlyozza a dietetikus. Érdemes ezért a helyi piacokon beszerezni őket, ahol általában frissebb és szezonálisabb az áru, mint a szupermarketek polcain. Vásárláskor figyeljünk a termék színére, illatára, és csak sérülésmentes, élénk színű példányokat válasszunk. 

Otthon hűvös, száraz helyen tároljuk a zöldségeket és gyümölcsöket, az olajos magvakat pedig jól zárható dobozban, hogy megőrizzék értékes zsírsavaikat. Rózsa javaslata szerint a reggeli rohanás megkönnyítésére előre is feldarabolhatjuk, lefagyaszthatjuk a zöldségeket és gyümölcsöket, így bármikor gyorsan bevethetők egy leveshez, körethez vagy zabkásához. 

 

 

