Ezekből az őszi alapanyagokból egészségesen étkezhet a család – eláruljuk a dietetikus ötleteit

Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus hangsúlyozta: a szezonális, helyben termett zöldségek, gyümölcsök és gabonák frissebbek, ízletesebbek és tápanyagban is gazdagabbak, mint az év más időszakában kapható importált áruk. Ráadásul kevesebb a szállítási és tárolási költségük, így pénztárcabarát megoldást jelentenek a családok számára, miközben a helyi termelőket is támogatjuk velük. Ezért is érdemes minél több őszi alapanyagot beépíteni a napi étrendbe.

Az őszi alapanyagok egyszerre táplálóak, változatosak és pénztárcabarátok is

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Őszi alapanyagok, amik igazi vitaminbombák

Az ősz igazi kincsesbánya, ha egészséges és tápláló hozzávalókat keresünk. A szezonban szüretelt gyümölcsök és zöldségek nemcsak frissebbek, hanem sokkal több vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznak.

– A sütőtök például béta-karotinban gazdag, ami a szem- és bőrvédelem szempontjából különösen fontos, a dió pedig az agyműködést támogatja – emelte ki Tibay Rózsa.

A dietetikus szerint ezek az őszi alapanyagok különösen hasznosak lehetnek a gyerekek és az egész család számára:

Sütőtök – béta-karotinban gazdag, támogatja a látást és a bőrvédelmet

Alma és körte – sok rostot és C-vitamint tartalmaznak, könnyen emészthetők

Szilva – segíti az emésztést, kiváló antioxidáns-forrás

Répa és cékla – vasat, folsavat, antioxidánsokat adnak, erősítik a vérképzést

Káposztafélék – C-vitaminban bővelkednek, támogatják az immunrendszert

Dió és gesztenye – egészséges zsírokat és ásványi anyagokat tartalmaznak

Köles és zab – lassan felszívódó szénhidrátokat adnak, tartós energiát biztosítanak

– Az alma, a sütőtök, a cékla vagy éppen a dió változatos módon beilleszthetők a mindennapi étkezésekbe, és a gyerekek is szívesebben elfogadják őket, ha játékosan tálaljuk – tette hozzá a szakember.

Immunerősítés és energia az őszi tányérról

Az őszi alapanyagok azért is fontosak, mert a hűvösebb időszakban a szervezetünknek megnő a vitamin- és ásványianyag-igénye. Tibay Rózsa szerint a C-vitamin (alma, cékla), a béta-karotin (sütőtök, répa) és az antioxidánsok (szilva, dió) alapvetőek a vírusok és baktériumok elleni védekezésben. A zab és a köles például lassan felszívódó szénhidrátot biztosítanak, ami hosszú távon fenntartja az energiaszintet, a gesztenye pedig komplex szénhidrátként ad tartós energiát akár a gyerekeknek is az iskolai napokhoz.