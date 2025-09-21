1 órája
Ezekből az őszi alapanyagokból egészségesen étkezhet a család – eláruljuk a dietetikus ötleteit
A hűvösebb hónapok beköszöntével sok szülő keresi, hogyan erősíthetné gyermeke immunrendszerét. Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus szerint az őszi alapanyagok a legjobb szövetségeseink ebben, hiszen ezek egyszerre táplálóak, változatosak és pénztárcabarátok.
Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus hangsúlyozta: a szezonális, helyben termett zöldségek, gyümölcsök és gabonák frissebbek, ízletesebbek és tápanyagban is gazdagabbak, mint az év más időszakában kapható importált áruk. Ráadásul kevesebb a szállítási és tárolási költségük, így pénztárcabarát megoldást jelentenek a családok számára, miközben a helyi termelőket is támogatjuk velük. Ezért is érdemes minél több őszi alapanyagot beépíteni a napi étrendbe.
Őszi alapanyagok, amik igazi vitaminbombák
Az ősz igazi kincsesbánya, ha egészséges és tápláló hozzávalókat keresünk. A szezonban szüretelt gyümölcsök és zöldségek nemcsak frissebbek, hanem sokkal több vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznak.
– A sütőtök például béta-karotinban gazdag, ami a szem- és bőrvédelem szempontjából különösen fontos, a dió pedig az agyműködést támogatja – emelte ki Tibay Rózsa.
A dietetikus szerint ezek az őszi alapanyagok különösen hasznosak lehetnek a gyerekek és az egész család számára:
- Sütőtök – béta-karotinban gazdag, támogatja a látást és a bőrvédelmet
- Alma és körte – sok rostot és C-vitamint tartalmaznak, könnyen emészthetők
- Szilva – segíti az emésztést, kiváló antioxidáns-forrás
- Répa és cékla – vasat, folsavat, antioxidánsokat adnak, erősítik a vérképzést
- Káposztafélék – C-vitaminban bővelkednek, támogatják az immunrendszert
- Dió és gesztenye – egészséges zsírokat és ásványi anyagokat tartalmaznak
- Köles és zab – lassan felszívódó szénhidrátokat adnak, tartós energiát biztosítanak
– Az alma, a sütőtök, a cékla vagy éppen a dió változatos módon beilleszthetők a mindennapi étkezésekbe, és a gyerekek is szívesebben elfogadják őket, ha játékosan tálaljuk – tette hozzá a szakember.
Immunerősítés és energia az őszi tányérról
Az őszi alapanyagok azért is fontosak, mert a hűvösebb időszakban a szervezetünknek megnő a vitamin- és ásványianyag-igénye. Tibay Rózsa szerint a C-vitamin (alma, cékla), a béta-karotin (sütőtök, répa) és az antioxidánsok (szilva, dió) alapvetőek a vírusok és baktériumok elleni védekezésben. A zab és a köles például lassan felszívódó szénhidrátot biztosítanak, ami hosszú távon fenntartja az energiaszintet, a gesztenye pedig komplex szénhidrátként ad tartós energiát akár a gyerekeknek is az iskolai napokhoz.
Emellett az olajos magvak, például a dió, E-vitamint és esszenciális zsírsavakat tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek az agyműködéshez és a sejtvédelemhez. A káposztafélék pedig tele vannak C-vitaminnal, ami nemcsak az immunrendszert támogatja, de a vas felszívódását is elősegíti.
Így építsd be a gyerekek étrendjébe játékosan
Sok szülőnek kihívás, hogy a gyerekekkel megszerettesse a zöldségeket, de Tibay Rózsa szerint van rá trükk: „A legjobb, ha a gyerekeket is bevonjuk az előkészítésbe. Ha együtt reszeljük a répát a sütibe, sokkal szívesebben kóstolják meg.”
A kevésbé kedvelt őszi alapanyag, például a cékla vagy a sütőtök, elrejthető turmixokban, levesekben vagy akár palacsintatésztában is.
Néhány egyszerű, gyerekbarát ötlet a dietetikustól:
- Sütőtökkrémleves pirított tökmaggal – laktató vacsorának
- Almás-zabpelyhes kása – tápláló tízóraira vagy reggelire
- Zöldséges szendvics céklakrémmel – játékos, színes uzsonnának
- Sütőtökös-répás muffin teljes kiőrlésű liszttel – gyors nasi az iskolába
- Céklás zabkása almaszeletekkel és fahéjjal – vitaminban gazdag reggeli
- Gesztenyepüré banánnal turmixolva – egészséges desszert vagy uzsonna
– Ha a gyerekek sokféle ízzel találkoznak, nyitottabbak lesznek az új ételekre is, és kialakul bennük a szezonalitás iránti igény – mondta Tibay Rózsa.
Tippek a tudatos őszi bevásárláshoz
Az őszi alapanyag frissen az igazi – hangsúlyozza a dietetikus. Érdemes ezért a helyi piacokon beszerezni őket, ahol általában frissebb és szezonálisabb az áru, mint a szupermarketek polcain. Vásárláskor figyeljünk a termék színére, illatára, és csak sérülésmentes, élénk színű példányokat válasszunk.
Otthon hűvös, száraz helyen tároljuk a zöldségeket és gyümölcsöket, az olajos magvakat pedig jól zárható dobozban, hogy megőrizzék értékes zsírsavaikat. Rózsa javaslata szerint a reggeli rohanás megkönnyítésére előre is feldarabolhatjuk, lefagyaszthatjuk a zöldségeket és gyümölcsöket, így bármikor gyorsan bevethetők egy leveshez, körethez vagy zabkásához.
