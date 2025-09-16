szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kötődés

1 órája

Kiderült a meglepő igazság, valójában így tekintenek a macskák a gazdájukra

Címkék#állattartó#gazda#macska

A kutya jobb mint a macska, mert jobban tiszteli az embert, és könnyebben lehet fegyelmezni. Sokak szerint a macska csak eszik, alszik, miközben a gazdáját szolgálójának használja, de vajon ez mennyire igaz egy állatorvos szerint?

Brockmeyer Sophie Isabella

Mindig aktuális vitatéma, hogy melyik a jobb háziállat a macska vagy a kutya? A cicák hátrányainak azt szokták mondani, hogy nem fogadnak szót, és csak az etetés miatt „tartják” gazdájukat. A kiskunfélegyházi Liget-Vet Állatorvosi Rendelő csapata válaszolta meg nekünk azt a kérdést, hogy a macskák pontosan, hogy viszonyulnak a gazdájukhoz.

macska és gazdája alszanak
Meglepő dinamika a macska-gazda kapcsolat mögött
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A macska-gazda kapcsolat jellemzői

Az állatorvosi rendelő tájékoztatása szerint a macska-gazda kapcsolat inkább mellérendeltnek, kölcsönösnek mondható. A cicák a gazdájukat egyenrangú társnak tekintik, ahol ő biztosítja a biztonságot, az élelmet, sőt többnyire ezt el is várják. 

A gazdihoz való ragaszkodásuk hátterében inkább érzelmi kötődés van, nem a klasszikus értelemben vett tisztelet. A macskák általában nem tekintik gazdájukat irányítónak, nem keresik és nem fogadják el az emberi „falkavezér” pozíciót. 

Engedetlennek tűnhetnek, mert általában az emberi utasításokat nem hajlandóak azonnal követni, sőt inkább tűnhet úgy, hogy a gazdival szemben elvárásaik vannak, ők a ház urai, akiket igenis ki kell szolgálni minden téren.

Általánosságban az mondható el, hogy a macskák nem nem tisztelik a gazdájukat, hanem más módon viszonyulnak hozzájuk. Gazdájuk egy biztos pont a világukban, aki gondoskodik róluk, de nem tekintik őt alárendeltnek – nyilatkozta az állatorvosi rendelő. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu