Kiderült a meglepő igazság, valójában így tekintenek a macskák a gazdájukra

Mindig aktuális vitatéma, hogy melyik a jobb háziállat a macska vagy a kutya? A cicák hátrányainak azt szokták mondani, hogy nem fogadnak szót, és csak az etetés miatt „tartják” gazdájukat. A kiskunfélegyházi Liget-Vet Állatorvosi Rendelő csapata válaszolta meg nekünk azt a kérdést, hogy a macskák pontosan, hogy viszonyulnak a gazdájukhoz.

Meglepő dinamika a macska-gazda kapcsolat mögött

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A macska-gazda kapcsolat jellemzői

Az állatorvosi rendelő tájékoztatása szerint a macska-gazda kapcsolat inkább mellérendeltnek, kölcsönösnek mondható. A cicák a gazdájukat egyenrangú társnak tekintik, ahol ő biztosítja a biztonságot, az élelmet, sőt többnyire ezt el is várják.

A gazdihoz való ragaszkodásuk hátterében inkább érzelmi kötődés van, nem a klasszikus értelemben vett tisztelet. A macskák általában nem tekintik gazdájukat irányítónak, nem keresik és nem fogadják el az emberi „falkavezér” pozíciót.

Engedetlennek tűnhetnek, mert általában az emberi utasításokat nem hajlandóak azonnal követni, sőt inkább tűnhet úgy, hogy a gazdival szemben elvárásaik vannak, ők a ház urai, akiket igenis ki kell szolgálni minden téren.

Általánosságban az mondható el, hogy a macskák nem nem tisztelik a gazdájukat, hanem más módon viszonyulnak hozzájuk. Gazdájuk egy biztos pont a világukban, aki gondoskodik róluk, de nem tekintik őt alárendeltnek – nyilatkozta az állatorvosi rendelő.