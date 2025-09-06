1 órája
Sok csúnya baleset történt már abból, hogy figyelmen kívül hagyták ezt a járművet
Ugyan sok esetben egyszerűek a közlekedési szituációk, a tapasztalatlan sofőrök könnyen hibázhatnak, ha nem fordítanak kellő figyelmet a KRESZ-szabályokra. Te meg tudod mondani, mi a helyes áthaladási sorrend KRESZ-tesztünkben?
Bár Bács-Kiskunban nem találkozhatunk az adott szituációval, fontos, hogy minden esetben tisztában legyünk a helyes közlekedési szabályokkal. Új KRESZ-tesztünkben villamos, motorkerékpáros és autós érkezik az egyenrangú kereszteződésbe. Te tudod, melyik jármű haladhat elsőként tovább?
Nem kell messzire mennünk, hogy találkozzunk villamossal, a környező vármegyék városaiban, Budapesten és Szegeden is előfordulnak. Ha pedig nem vagyunk kellően körültekintők ezekkel a járművekkel szemben, akkor balesetet is okozhatunk.
Bár a feladat megoldása a jobbkéz-szabályban rejlik, a villamosokra számos kivétel vonatkozik a KRESZ szabályaiban. Körforgalomban, egyenrangú kereszteződésben vagy útszűkületben is elsőbbséget élvez, szemben az általános jobbkéz-szabállyal.
Te tudod, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a járművek?
Elsőként az A-jelű villamos haladhat át a kereszteződésben, őt követheti a motoros, végül a B-jelű autó zárhatja a sort.
