Sok csúnya baleset történt már abból, hogy figyelmen kívül hagyták ezt a járművet

Bár Bács-Kiskunban nem találkozhatunk az adott szituációval, fontos, hogy minden esetben tisztában legyünk a helyes közlekedési szabályokkal. Új KRESZ-tesztünkben villamos, motorkerékpáros és autós érkezik az egyenrangú kereszteződésbe. Te tudod, melyik jármű haladhat elsőként tovább?

KRESZ-teszt: tudod, kinek van elsőbbsége?

Forrás: kresztanulasotthon.hu

Nem kell messzire mennünk, hogy találkozzunk villamossal, a környező vármegyék városaiban, Budapesten és Szegeden is előfordulnak. Ha pedig nem vagyunk kellően körültekintők ezekkel a járművekkel szemben, akkor balesetet is okozhatunk.

Bár a feladat megoldása a jobbkéz-szabályban rejlik, a villamosokra számos kivétel vonatkozik a KRESZ szabályaiban. Körforgalomban, egyenrangú kereszteződésben vagy útszűkületben is elsőbbséget élvez, szemben az általános jobbkéz-szabállyal.

Te tudod, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a járművek?

Elsőként az A-jelű villamos haladhat át a kereszteződésben, őt követheti a motoros, végül a B-jelű autó zárhatja a sort.

