Kétszer is gondold át, hogyan döntenél ebben a forgalmi szituációban

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem működik a jelzőlámpa, vagy a forgalmat más okból kifolyólag rendőr irányítja. Nos, ezekben az esetekben elengedhetetlen a karjelzések ismerete. Az alábbi szituáció éppen egy ilyen helyzetet mutat be. Lehet, hogy nem is olyan egyszerű ez a KRESZ-teszt, mint ahogy kinéz!

KRESZ-teszt: gondold át alaposan a feladványt

Forrás: Részlet a KRESZ TV videójából

A közlekedésben résztvevő sofőröknek pontosan tudniuk kell, mit jelent a rendőr testhelyzete és karjelzései. Most kiderítheted, hogy te jól reagálnál-e egy ilyen különleges helyzetben.

Alapos megfontolás után döntsd el, hogy melyik autó haladhat át a kereszteződésen?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.

