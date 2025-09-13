Kétszer is gondold át, hogyan döntenél ebben a forgalmi szituációban

szeptember 13., szombat

A rendőri karjelzések a közlekedés egyik legfontosabb irányító eszközei. Most te is letesztelheted tudásodat ezen a téren a legújabb KRESZ-tesztünkben.

Baon.hu

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem működik a jelzőlámpa, vagy a forgalmat más okból kifolyólag rendőr irányítja. Nos, ezekben az esetekben elengedhetetlen a karjelzések ismerete. Az alábbi szituáció éppen egy ilyen helyzetet mutat be. Lehet, hogy nem is olyan egyszerű ez a KRESZ-teszt, mint ahogy kinéz!

tedd próbára magad legújabb KRESZ-tesztünkkel
KRESZ-teszt: gondold át alaposan a feladványt
Forrás: Részlet a KRESZ TV videójából

A közlekedésben résztvevő sofőröknek pontosan tudniuk kell, mit jelent a rendőr testhelyzete és karjelzései. Most kiderítheted, hogy te jól reagálnál-e egy ilyen különleges helyzetben.

Alapos megfontolás után döntsd el, hogy melyik autó haladhat át a kereszteződésen?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.

Frissítsd fel tudásod KRESZ-tesztekkel!

Ha szívesen próbára tennéd még tudásod, akkor nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is! Ha pedig szeretnéd megismerni vagy átismételni az összes rendőri karjelzést, akkor nézd meg az alábbi videót!

 

