Ha ezen a kérdésen elbuksz, jobb, ha nem ülsz volán mögé

Sokak számára ijesztő lehet, amikor megkülönböztető jelzést használó jármű érkezik, főleg egy egyenrangú útkereszteződésben. Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan ezt a szituációt vizsgálja, hogy mi a helyzet akkor, amikor megszólal egy mentőautó-sziréna az úton.

KRESZ-tesztünkből most kiderül, te hogyan döntenél

Fotó: KRESZ Tanulás Otthon/Facebook

Vajon milyen sorrendben haladnak át a járművek? Nézd meg figyelmesen a fenti ábrát, gondold át a szituációt, és próbáld megállapítani a helyes áthaladási sorrendet!

Sikerült helyesen válaszolnod?

