Ha ezen a kérdésen elbuksz, jobb, ha nem ülsz volán mögé
Sok a rutinos sofőr az utakon, ám ha megszólal egy sziréna, többen pánikba eshetnek. Te vajon tudod, mit kell ilyenkor tenni? KRESZ-tesztünkből most kiderül.
Sokak számára ijesztő lehet, amikor megkülönböztető jelzést használó jármű érkezik, főleg egy egyenrangú útkereszteződésben. Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan ezt a szituációt vizsgálja, hogy mi a helyzet akkor, amikor megszólal egy mentőautó-sziréna az úton.
Vajon milyen sorrendben haladnak át a járművek? Nézd meg figyelmesen a fenti ábrát, gondold át a szituációt, és próbáld megállapítani a helyes áthaladási sorrendet!
Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.
