szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Ha ezen a kérdésen elbuksz, jobb, ha nem ülsz volán mögé

Sok a rutinos sofőr az utakon, ám ha megszólal egy sziréna, többen pánikba eshetnek. Te vajon tudod, mit kell ilyenkor tenni? KRESZ-tesztünkből most kiderül.

Sokak számára ijesztő lehet, amikor megkülönböztető jelzést használó jármű érkezik, főleg egy egyenrangú útkereszteződésben. Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan ezt a szituációt vizsgálja, hogy mi a helyzet akkor, amikor megszólal egy mentőautó-sziréna az úton.

Tedd próbára magad legújabb KRESZ-tesztünkkel!
KRESZ-tesztünkből most kiderül, te hogyan döntenél
Fotó: KRESZ Tanulás Otthon/Facebook

Vajon milyen sorrendben haladnak át a járművek? Nézd meg figyelmesen a fenti ábrát, gondold át a szituációt, és próbáld megállapítani a helyes áthaladási sorrendet! 

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.

Frissítsd fel tudásod KRESZ-tesztekkel!

Ha szívesen próbára tennéd még tudásod, akkor nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is! Ha pedig szeretnéd átismételni, amit az útkereszteződésekről érdemes, akkor nézd meg az alábbi videót!

