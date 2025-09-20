1 órája
A sofőrök legalább fele belebukik ebbe a szituációba, te közéjük tartozol?
Úgy gondolhatod, hogy tisztában vagy a közlekedési szabályokkal, azonban sok sofőrnél az éles helyzetekben előfordul, hogy hibáznak. KRESZ-tesztjeink segítségedre lehetnek abban, hogy a kritikus pillanatokat is könnyű szerrel vedd.
Sokan tartanak a lámpa nélküli kereszteződésektől, kiváltképp, ahol a főútvonal kanyarodik. KRESZ-tesztünk egy kis odafigyeléssel könnyen megoldható. Tudod, milyen sorrendben haladhatnak át a járművek?
Az elsőbbségadás szabályai ugyan egyértelműek, a forgalmi szituációk még a rutinos vezetőket is könnyen összezavarhatják, különösen akkor, ha egyszerre több autó közelít a csomóponthoz. Ugyan ismét a jobbkéz-szabályt kell figyelembe venni, de megzavar téged a főútvonal?
A balesetek többsége elkerülhető lenne, ha mindenki tisztában lenne az alapvető közlekedési szabályokkal. Érdemes időnként felfrissíteni a tudásod.