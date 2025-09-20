A sofőrök legalább fele belebukik ebbe a szituációba, te közéjük tartozol?

Sokan tartanak a lámpa nélküli kereszteződésektől, kiváltképp, ahol a főútvonal kanyarodik. KRESZ-tesztünk egy kis odafigyeléssel könnyen megoldható. Tudod, milyen sorrendben haladhatnak át a járművek?

Tudod KRESZ-tesztünk helyes áthaladási sorrendjét?

Forrás: kreszteszt.net

Az elsőbbségadás szabályai ugyan egyértelműek, a forgalmi szituációk még a rutinos vezetőket is könnyen összezavarhatják, különösen akkor, ha egyszerre több autó közelít a csomóponthoz. Ugyan ismét a jobbkéz-szabályt kell figyelembe venni, de megzavar téged a főútvonal?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod!

A balesetek többsége elkerülhető lenne, ha mindenki tisztában lenne az alapvető közlekedési szabályokkal. Érdemes időnként felfrissíteni a tudásod.