1 órája

A sofőrök legalább fele belebukik ebbe a szituációba, te közéjük tartozol?

Címkék#főútvonal#kresz-teszt#elsőbbségadás

Úgy gondolhatod, hogy tisztában vagy a közlekedési szabályokkal, azonban sok sofőrnél az éles helyzetekben előfordul, hogy hibáznak. KRESZ-tesztjeink segítségedre lehetnek abban, hogy a kritikus pillanatokat is könnyű szerrel vedd.

Baon.hu

Sokan tartanak a lámpa nélküli kereszteződésektől, kiváltképp, ahol a főútvonal kanyarodik. KRESZ-tesztünk egy kis odafigyeléssel könnyen megoldható. Tudod, milyen sorrendben haladhatnak át a járművek?

trükkös KRESZ-teszt, elsőbbségadás főútvonalon,
Tudod KRESZ-tesztünk helyes áthaladási sorrendjét?
Forrás: kreszteszt.net

Az elsőbbségadás szabályai ugyan egyértelműek, a forgalmi szituációk még a rutinos vezetőket is könnyen összezavarhatják, különösen akkor, ha egyszerre több autó közelít a csomóponthoz. Ugyan ismét a jobbkéz-szabályt kell figyelembe venni, de megzavar téged a főútvonal?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod!

Frissítsd fel tudásod KRESZ-tesztekkel!

Korábbi KRESZ-tesztjeinkért kattints

A balesetek többsége elkerülhető lenne, ha mindenki tisztában lenne az alapvető közlekedési szabályokkal. Érdemes időnként felfrissíteni a tudásod.

 

 

