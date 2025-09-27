A konyha legkoszosabb pontját ritkán takarítjuk, pedig fontos lenne

Sokan gondosan tisztítják a hűtőt, a sütőt vagy a konyhapultot, de egy alig észrevehető helyszín mégis a baktériumok melegágya lehet. Ez pedig nem más, mint a villanykapcsoló, amelyet naponta rengetegszer érintünk meg, gyakran piszkos kézzel – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.

Konyha tisztítása: ezt a helyet felejti el mindenki letakarítani

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért felejtjük el konyha fontos pontját?

A villanykapcsoló szinte láthatatlan a falon, beleolvad a környezetbe, ezért sokan hónapokig vagy akár évekig sem gondolnak arra, hogy letöröljék. Pedig a mindennapos használat miatt az egyik legszennyezettebb felület lehet a konyhában, és a lakás többi szobájában is.

Így tisztítsa helyesen

A tisztítás szerencsére egyszerű: mindig kapcsolja le a villanyt, majd egy enyhén nedves mikroszálas kendővel törölje át a kapcsolót. Használjon hígított ecetet vagy enyhe fertőtlenítőt, így elpusztíthatja a baktériumokat anélkül, hogy kárt tenne a felületben. Heti egy takarítás már elegendő, de ha sokat főz, érdemes gyakrabban is elvégezni.

A fogantyúkra is figyeljen

Nem csak a kapcsolót kell rendszeresen tisztítani: a fiókok, szekrények fogantyúi és a tűzhelygombok is rengeteg kórokozót rejthetnek. Egy gyors áttörlés ecettel vagy fertőtlenítővel sokat segíthet a konyha tisztaságának megőrzésében.