szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baktériumok

4 órája

A konyha legkoszosabb pontját ritkán takarítjuk, pedig fontos lenne

Címkék#takarítás#baktérium#konyha

Van egy apró, de annál veszélyesebb részlet a konyhában, amit szinte senki nem tisztít rendszeresen. A konyha tisztasága ezen is múlik, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla.

Orosz Fanni Flóra

Sokan gondosan tisztítják a hűtőt, a sütőt vagy a konyhapultot, de egy alig észrevehető helyszín mégis a baktériumok melegágya lehet. Ez pedig nem más, mint a villanykapcsoló, amelyet naponta rengetegszer érintünk meg, gyakran piszkos kézzel – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.

A konyha tisztasága ezen is múlik, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla
Konyha tisztítása: ezt a helyet felejti el mindenki letakarítani
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért felejtjük el konyha fontos pontját?

A villanykapcsoló szinte láthatatlan a falon, beleolvad a környezetbe, ezért sokan hónapokig vagy akár évekig sem gondolnak arra, hogy letöröljék. Pedig a mindennapos használat miatt az egyik legszennyezettebb felület lehet a konyhában, és a lakás többi szobájában is.

Így tisztítsa helyesen

A tisztítás szerencsére egyszerű: mindig kapcsolja le a villanyt, majd egy enyhén nedves mikroszálas kendővel törölje át a kapcsolót. Használjon hígított ecetet vagy enyhe fertőtlenítőt, így elpusztíthatja a baktériumokat anélkül, hogy kárt tenne a felületben. Heti egy takarítás már elegendő, de ha sokat főz, érdemes gyakrabban is elvégezni.

A fogantyúkra is figyeljen

Nem csak a kapcsolót kell rendszeresen tisztítani: a fiókok, szekrények fogantyúi és a tűzhelygombok is rengeteg kórokozót rejthetnek. Egy gyors áttörlés ecettel vagy fertőtlenítővel sokat segíthet a konyha tisztaságának megőrzésében.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu