Fluffy & Me: itt a japán szuflé-palacsinta receptje, amely meghódította a világot

A Fluffy & Me egy különleges japán desszerttrend, amely az utóbbi években világszerte elterjedt. Lényege, hogy a szuflé-palacsinta sokkal könnyebb, habosabb és légiesebb a hagyományos változatnál. Nem véletlenül nevezik sokan „palacsintafelhőnek”: aki megkóstolja, olyan érzése van, mintha egy felhődarabba harapna.

Fluffy & Me légiesen könnyű japán desszert

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Japánban kávézók és desszertbárok kínálják, de ma már Európában is egyre több helyen kapható, és otthon is könnyen elkészíthető.

Hogyan készül a Fluffy & Me palacsinta?

A Mindmegette receptje szerint (4 adaghoz) az alábbi hozzávalókra lesz szükség:

3 db tojásfehérje

1 csipet só

2 db tojássárgája

2 ek tej

1 ek olaj

3 dkg liszt

4 dkg cukor

1 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:

A Fluffy & Me különlegessége az elkészítésben rejlik. A tojásfehérjét kemény habbá verjük. A tojássárgáját a tejjel és az olajjal alaposan keverjük el, majd a lisztet szitáljuk hozzá és csomómentesre keverjük. Ezt követően a cukorral elkevert vaníliás cukrot adjuk hozzá és addig keverjük, amíg a cukor el nem olvad. A fehérjehabot óvatosan beleforgatjuk a tojássárgájával, tejjel, olajjal és liszttel készült alapba. Így kapjuk meg a légiesen könnyű tésztát, amelyet lassan, fedő alatt sütnek meg. A sütés közben néhány csepp víz is kerül a serpenyőbe, így a gőz segít abban, hogy a palacsinta ne száradjon ki, és a belseje is tökéletesen átsüljön. A végeredmény egy olyan desszert, amely kívül aranybarna, belül pedig rezgősen puha és habos.

A videó lépésről lépésre bemutatja, hogyan lesz a tészta habkönnyű, és miként sül át úgy, hogy kívül aranybarna, belül pedig puha, szinte rezgő állagú maradjon.

Tippek a sikeres elkészítéshez

A tojásfehérjét mindig kemény habbá kell verni, mert ez adja a tészta tartását.

A habot finoman, több részletben keverd bele a masszába, hogy ne törjön össze.

A sütéshez érdemes közepes hőfokot választani: így kívül nem ég meg, belül pedig át tud sülni.

Az elkészült szuflé-palacsintát azonnal tálald, mert hamar veszít a könnyedségéből.

A Mindmegette receptje és videója segítségével bárki kipróbálhatja, hogyan lehet otthon is elkészíteni ezt a „palacsintafelhőt”, amely egyszerre látványos és ellenállhatatlanul finom, méltán hódította meg a magyar konyhát is.